Marcelo Rangel, o goleiro mais acionado da Série B

Dados do site especializado Sofascore destacam o goleiro Marcelo Rangel, do Remo, como líder em média de defesas por jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, ao lado de Matheus Albino, do CRB. Ambos realizam 5,2 defesas por partida. Em seguida, aparecem Pedro Morisco (Coritiba-PR), com média de 5; Léo Vieira (Chapecoense-SC) e Airton (Novorizontino-SP), com 4,3.

Méritos para Marcelo Rangel, que, no Re-Pa, completou 70 jogos pelo Leão Azul, sempre transmitindo segurança. Mas o fato de ser o goleiro mais acionado do campeonato, tendo sofrido 12 gols em 13 jogos, chama atenção para uma possível vulnerabilidade no sistema de marcação, que já não funciona como nas primeiras rodadas. Vejamos como a equipe se comportará no domingo, em São João del-Rei, contra o Athletic, após os ajustes promovidos por Antônio Oliveira.

Novillo, a exceção

O Paysandu nunca contratou tantos estrangeiros como nesta temporada. Mas, dos oito, alguns já saíram e apenas um está em alta: o zagueiro argentino Novillo, que reapareceu muito bem após o choque de cabeças com o azulino Jaderson. Novillo vem sendo um dos destaques da equipe, com atuações consistentemente positivas.

O zagueiro uruguaio Yeferson Quintana está se recuperando de lesão, mas não vinha jogando bem. O volante Martínez e o centroavante Benítez, ambos paraguaios, só tiveram lampejos de bom futebol. O equatoriano Espinoza (volante), o chileno Matías Cavalleri (atacante), o paraguaio Delvalle (atacante) e o argentino Borasi (atacante) já deixaram o clube.

BAIXINHAS

Série B teve ontem h CRB 1 x 2 América Mineiro. Hoje, Criciúma x Avaí. Amanhã, dois clássicos estaduais: Vila Nova x Atlético Goianiense, Coritiba x Athletico Paranaense. É a 14ª rodada do campeonato, que amanhã terá o Remo contra o Athletic e segunda o Paysandu contra a Ferroviária.

Marrony começa a abrir possibilidades de vaga no ataque do Remo, não só pelos recursos técnicos, mas também pela aplicação tática. Antônio Oliveira tem exigido maior efetividade da primeira linha de marcação e mais atenção na troca de passes. De fato, está atuando contra pecados flagrantes.

A Ferroviária, adversária do Paysandu, é uma equipe muito perigosa no jogo aéreo, principalmente com o artilheiro Carlão, jogador monitorado pelo São Paulo. O técnico Vinícius Bergantin é considerado um especialista em organização defensiva. No ano passado, chegou a ser contratado pelo Flamengo para auxiliar Tite na estruturação da defesa rubro-negra.

O Conselho Deliberativo do Remo realizará, na próxima segunda-feira, eleição para os cargos de benemérito e grande benemérito. Ganha força um justo movimento para elevar o ex-atleta e ex-dirigente Pedro Smith do Amaral à grande benemerência — reconhecimento à dedicação e à dignidade de um remista exemplar em todos os aspectos.

Foi muito oportuna a entrada do Ministério Público do Estado na apuração do caloroso "bate-boca" entre dirigentes, atletas e indivíduos não identificados no caminho para os vestiários do Mangueirão. Conduta de peladeiros, sem qualquer urbanidade. É justo que todos prestem os esclarecimentos exigidos pelo MP.

Claudinei Oliveira está promovendo, no Papão, uma dinâmica de jogo em que Rossi passa a ter mais contato com a bola. Por ser tecnicamente diferenciado, Rossi deixa de ser apenas acionado e passa a ser acionador. A fórmula funcionou bem contra o Remo e deve ser mantida contra a Ferroviária. Vejamos!

Janderson reapareceu no Remo com rendimento bem abaixo do potencial, errando passes e cruzamentos, sem dar progressão às jogadas. Houve queda flagrante também no rendimento de Pedro Rocha, mesmo sem um hiato por lesão. Pior desempenho, no entanto, é o de Felipe Vizeu, com raríssimos bons momentos na equipe. Ainda assim, Antônio Oliveira tem planos para reabilitá-lo.