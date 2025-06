Quais devem ser as consequências do Re-Pa?

O Remo, com 55,5% de aproveitamento, busca ascensão ao G4. O Paysandu, com 19,4%, tem urgência em sair do Z4. A vitória seria um passo a mais para o seu objetivo imediato. Para o Remo, pode significar a entrada na zona de acesso, dependendo de outros resultados. Melhorar a posição tem que ser uma busca incessante, mas o fundamental é somar pontos. Até o empate pode valer a pena, dependendo das circunstâncias do jogo.

Por se tratar de Re-Pa, o efeito moral também entra na conta. Quem vencer ganha crédito máximo junto à torcida, assim como o perdedor fica em débito, sob drástica cobrança. Que o digam os técnicos Antônio Oliveira e Claudinei Oliveira, que estão em início de trabalho, com o compromisso de honrar altas expectativas.

Cinco técnicos em quatro Re-Pas

Três Re-Pas já disputados na temporada, com uma vitória para cada lado e um empate. O Paysandu, que cedo dispensou Márcio Fernandes, teve Luizinho Lopes como único técnico nos três clássicos. Enfrentou os azulinos Rodrigo Santana e Daniel Paulista. Agora, o duelo é dos Oliveiras: Antônio x Claudinei.

Empate no século. Se há uma semana Claudinei Oliveira foi o 72º técnico a estrear no Paysandu, amanhã Antônio Oliveira será o 72º técnico a estrear no Remo desde 2001. Os dois clubes já atingiram, em 2025, a média que tem sido de três técnicos por temporada. Qual deles estará no Re-Pa da 26ª rodada, em outubro? Eis a questão...!

BAIXINHAS

A chegada de Antônio Oliveira pode ser muito boa para Felipe Vizeu. O técnico português é adepto do jogo em função de um pivô. No Cuiabá, essa peça era Deyverson. No Remo, Vizeu é o atacante com porte físico e características para funcionar como pivô, tão logo esteja pronto. Isso é apenas percepção do colunista, a ser confirmada ou não.

O meia Dener chegou ao Paysandu sob reprovações por vir do Anápolis, lanterna da Série C. No entanto, tem prestígio com o técnico Claudinei Oliveira, que o comandou no Sport Recife, além de ter chegado em forma. Causou boa impressão contra o Botafogo/SP e tem possibilidade de ser titular no Re-Pa.

"Enxergo essa oportunidade como a oportunidade da minha vida." A frase de Kayky expressa bem a determinação de ser vitorioso no Remo, mesma ideia de Freitas e Marrony, os outros dois jovens recém-contratados pelo Leão Azul. Isso é sempre muito positivo.

Paysandu e Volta Redonda têm os dois piores ataques da Série B: apenas seis gols cada nas 12 rodadas do campeonato. O Papão fez dois contra o América Mineiro e os demais contra Athletico Paranaense, CRB, Novorizontino e Botafogo/SP. O time bicolor tem o segundo pior saldo de gols (-8), superado apenas pelo Athletic (-10).

Matheus Davó é um atacante em crescente performance no Leão Azul. Não será surpresa se ele virar titular no Re-Pa, também por desempenhar múltiplas funções e oferecer variação tática. Davó destacou-se ao jogar 32 minutos contra o Operário e 26 contra o Athletico Paranaense.

Thiago Heleno, zagueiro de 36 anos que está prestes a estrear no Paysandu, tem contrato até o final de 2026. Jogador de grande imposição em campo e fácil liderança, saiu do Athletico Paranaense depois de 380 jogos e grandes glórias, mas estava "de molho" (sem jogar) desde o ano passado, pagando o preço do rebaixamento do Furacão à Série B.

Finalmente! A rescisão de Antônio Oliveira com o Sport Recife o liberou para oficializar o compromisso com o Remo e ser habilitado no BID da CBF para trabalhar no Re-Pa.