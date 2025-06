Papão muda o giro da roda

Abalo emocional, desgaste físico, elenco insuficiente... Não se fala mais nisso no Paysandu. O giro da roda mudou. Agora, o emocional está em alta, o time passou a ter imposição física e, apesar das muitas lesões, o elenco está dando opções. Além disso, Claudinei Oliveira está sabendo usar as peças. Ao mesmo tempo que tem o benefício da dúvida pela posição na tabela, o Papão passa a ter boas perspectivas em seu desafio de sair da zona de rebaixamento.

A vitória sobre o Remo, conquistada com muita garra e estratégia, deu o gás que faltava. Mas o que vai resolver daqui pra frente é a consistência do time, dentro dessa reconstrução. Claudinei Oliveira tem a semana inteira para os ajustes e, na segunda-feira, mais um jogo de afirmação desse novo ciclo, contra a Ferroviária, na lotada Curuzu.

Uma estreia inoportuna

Antônio Oliveira estreou sabendo pouco sobre o Remo e menos ainda sobre o Re-Pa. Fez uma estreia inoportuna para ele e para o time. Isso não tem justificativa aceitável, já que o português encontrou uma comissão técnica à disposição para consultas.

Enquanto o novo técnico faz suas descobertas e intervenções, o Remo entra numa mutação perigosa. Pelo que externou na entrevista coletiva, Antônio Oliveira vai experimentar novas alternativas, de peças e de formatação, para restabelecer o encaixe. Assim como pode recolocar o time nos eixos, também pode perder o rumo. O momento é delicado. O jogo de domingo, em Minas Gerais, contra o Athletic, vai dizer muito sobre o futuro do Leão Azul no campeonato.

BAIXINHAS

Apesar de não ter pontuado nas duas últimas rodadas, o Remo está apenas um ponto abaixo do G-4 — porém, agora em meio a uma concorrência mais acirrada. A próxima rodada terá quatro times com possibilidade de ultrapassar o time azulino: Chapecoense, Atlético Goianiense, Ferroviária e América-MG.

O Papão reduziu para três pontos a distância em relação ao primeiro time fora da Z-4. Se vencer a Ferroviária, o time bicolor poderá sair da zona de rebaixamento, caso os resultados dos concorrentes ajudem.

A julgar pelas primeiras impressões, o zagueiro Thalisson e o atacante Maurício Garcez são dois grandes acertos do Papão nas recentes contratações. Grande acerto também no goleiro Gabriel Mesquita, que já vai se tornando sinônimo de segurança.

Pelos erros técnicos, Luan Martins corre sério risco de ser barrado no Leão, com a provável entrada de Jaderson. Para a zaga, com Klaus novamente lesionado, parece automática a volta de Reynaldo — mas Kayky também é candidato.

Se o Paysandu está no embalo da vitória no Re-Pa, a Ferroviária vem a Belém embalada pela vitória sobre o CRB, também por 1 x 0. O time de Araraquara está na faixa intermediária da tabela, com 18 pontos. Jogão na próxima segunda-feira, em Belém.

Pedro Rocha segue repetindo atuações discretas no ataque do Remo, muito abaixo do que mostrou nas suas melhores jornadas pelo Leão Azul. Mesmo sem marcar nos últimos quatro jogos, PR continua em destaque na artilharia da Série B, com seis gols.