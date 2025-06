Técnico do Remo destaca importância da vitória contra o Athletic-MG e alerta: 'Venceram o líder'

Neste domingo (29), o técnico António Oliveira comandará sua segunda partida à frente do Remo. A equipe azulina enfrenta o Athletic-MG, às 16h, pela 14ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva, o treinador português destacou a importância de não subestimar o adversário, lembrando que, mesmo estando na zona de rebaixamento, o time mineiro surpreendeu ao vencer o líder Goiás na última rodada.

“É nossa responsabilidade entender que não jogamos sozinhos; existem os adversários, independentemente da classificação. Este adversário já mostrou que a posição na tabela não importa: venceu apenas o líder, o que revela o equilíbrio da competição. As equipes se reforçam cada vez mais, trazem seus jogadores porque têm suas ambições dentro do campeonato”, afirmou o técnico.

Apesar de o Leão já ter vivido dias melhores nesta Série B, António Oliveira acredita na evolução da equipe. O técnico afirmou que, neste momento, o mais importante é conquistar os três pontos, mesmo que o time não jogue bem.

“Domingo, o único objetivo que temos é ganhar. Depois, vem marcar mais gols e, por último, jogar bem. São essas três premissas que compõem a receita, e agora precisamos colocá-la em prática na partida”, ressaltou António.

Além disso, o treinador português detalhou o estilo de jogo que pretende implementar no Remo na sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Ele também destacou que dará total liberdade aos jogadores para atuarem nas posições em que se sintam mais à vontade, buscando transformar essas essa “liberdade” em gols e vitórias.

“Respeito muitas pessoas e tenho a minha própria forma de pensar o futebol e de encarar a vida. É muito simples: na defesa, adotamos um 4-4-2, com duas linhas de quatro e uma primeira linha de pressão formada por dois jogadores. No ataque, temos várias dinâmicas, tanto na primeira fase quanto na segunda, especialmente na zona de criação. Agora, quem decide é quem tem a bola. Eles são os artistas, os protagonistas, e espero que, no domingo, estejam num dia feliz, capazes de nos oferecer tudo aquilo que trabalhamos e treinamos, convertendo isso em gols e, principalmente, em vitórias, que é o que precisamos neste momento”, afirmou o técnico.

António Oliveira foi claro e direto ao falar sobre seu principal objetivo no Clube do Remo: “Levar o time à elite do futebol brasileiro”. No entanto, o treinador explicou que, durante esse processo, nem sempre haverá vitórias, e destacou que é justamente nesses momentos que o torcedor deve se unir e apoiar o clube.

“O que me trouxe ao Clube do Remo foi a sua história e grandeza. É natural que exista pressão e uma enorme expectativa da torcida, mas quero dizer algo importante: quanto mais animosidade houver contra os profissionais que estão do nosso lado, mais estamos fortalecendo o adversário. Precisamos ser muito fortes, inclusive a torcida. Nem sempre as coisas vão correr bem, não vamos ganhar sempre, nem perder sempre, nem empatar sempre, mas vamos lutar sempre para vencer. E eu também disse: seremos sempre mais fortes juntos e mais frágeis se estivermos divididos”, explicou o treinador.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)