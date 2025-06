Verstappen na Mercedes? Toto Wolff admite conversas com piloto da Red Bull

O clima no paddock da Fórmula 1 esquentou ainda mais nesta sexta-feira (27), véspera do GP da Áustria, após declarações de Toto Wolff e George Russell confirmarem o que antes era apenas especulação: a Mercedes negocia com Max Verstappen, atual tetracampeão, para integrar a equipe a partir da temporada 2026.

Durante entrevistas à Sky Sports, o chefe da Mercedes e o piloto britânico assumiram publicamente o interesse na contratação do atual líder da Red Bull. Segundo Wolff, embora a equipe esteja satisfeita com sua atual formação, "nenhum piloto tem vaga garantida" e conversas com Verstappen seguem ativas.

VEJA MAIS

"Posso imaginar qualquer dupla de pilotos. Tive Rosberg e Hamilton disputando um campeonato entre si, então tudo depois disso é fácil", disse Wolff, relembrando a rivalidade interna entre os dois campeões na era dourada da equipe alemã.

Com a possibilidade da chegada de Verstappen, crescem os rumores sobre quem deixaria o time. O nome mais citado é o do próprio George Russell, que, no entanto, vem se destacando na atual temporada com cinco pódios em 10 corridas, incluindo sua primeira vitória no GP do Canadá.

"A Mercedes quer voltar ao topo e, para isso, precisa dos melhores pilotos, dos melhores engenheiros, da melhor equipe de box. É natural que conversas com pessoas como Verstappen estejam em andamento", afirmou Russell. "Mas do meu lado, com o desempenho que estou tendo, com o que devo me preocupar? Há dois lugares em cada equipe de Fórmula 1."

O interesse da Mercedes por Verstappen não é novo. Desde o início de 2024, após a crise interna na Red Bull envolvendo o chefe Christian Horner e disputas de poder com Helmut Marko, surgiram os primeiros rumores de um possível rompimento.