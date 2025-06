Russell credita vitória no GP do Canadá de F-1 à pole e às condições climáticas

George Russell conquistou no GP do Canadá de Fórmula 1 a primeira pole e a primeira vitória da temporada não só dele, mas também da Mercedes. Ele atribui a vitória deste domingo no circuito Gilles Villeneuve ao desempenho no treino classificatório e às condições climáticas.

"É incrível estar de volta ao alto do pódio", afirmou Russell. "No ano passado, ficamos perto da vitória aqui, mas hoje conseguimos fazer jus a ela. Em parte graças à incrível volta da pole ontem", completou ele, que roubou a pole position de Max Verstappen no final da sessão.

"Também estou muito feliz por ver Kimi (Antonelli) no pódio. É um grande dia para toda a equipe", afirmou ele, citando o companheiro de equipe, que terminou na terceira posição, atrás de Verstappen.

Questionado se o resultado no Canadá pode significar mais equilíbrio na disputa com a McLaren na temporada, Russell foi direto "Não, está um pouco mais frio por aqui. Adoraria ter mais esperanças, mas acho que a força do nosso carro está nessas condições mais frias. Vamos ver as próximas corridas, mas vamos aproveitar por enquanto."

A McLaren lidera o Mundial de Construtores com 374 pontos, e a Mercedes aparece na segunda posição, com 199. Entre os pilotos, Russell está na quarta colocação, atrás dos pilotos da McLaren, Oscar Piastri (198) e Lando Norris (176), e de Verstappen (155), com 136.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no dia 29 de junho, no GP da Áustria, no circuito Red Bull Ring. "Também vencemos na Áustria no ano passado, então talvez isso seja um bom presságio. Mas, por enquanto, vamos apenas aproveitar", afirmou Russell.