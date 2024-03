Toto Wolff diz que Verstappen é a prioridade para a Mercedes em 2025: ‘Precisa acontecer’

Toto Wolff, chefe da Mercedes, afirma que Max Verstappen, atual piloto da RBR, é a prioridade para a equipe alemã em 2025. O holandês pode ocupar a vaga de Lewis Hamilton a partir do próximo ano, quando assume lugar na Ferrari. Apesar da preferência por Verstappen para ser a dupla de George Russell, a lista de Toto possui outros nomes.

A possibilidade de Verstappen na Mercedes veio após atritos internos envolvendo Christian Horner, chefe da RBR, e o consultor Helmut Marko. No início desse mês, em meio aos escândalos envolvendo Horner, Marko disse que poderia ser demitido da RBR. Para Verstappen, isso abalaria sua permanência na equipe.

Após conquista a pole position em Jeddah, o holandês afirmou que a permanência de Marko é muito importante. “Minha lealdade a ele é muito grande, e também sempre expressei isso a todos da equipe, a todos do alto escalão, que ele é uma parte importante da minha tomada de decisões sobre o futuro, bem como dentro da equipe”, disse.

Jos Verstappen, pai de Max e ex-piloto de F1, não concorda com a permanência de Horner na equipe. O chefe da RBR foi acusado de comportamento impróprio, com cunho sexual, por uma funcionária da RBR. No Bahrein, Jos deixou claro que Horner seria perigoso: “Há uma tensão aqui enquanto ele permanece no cargo. O time corre risco de rachar. Não pode seguir do jeito que está, vai explodir. Ele está se fazendo de vítima, quando ele é quem está causando problemas.”

Toto Wolff confessou que Max Verstappen é a prioridade para a equipe. “É um tipo de relacionamento que precisa acontecer num determinado momento, mas não sabemos quando. Olha os níveis de desempenho dele. Mas não gostaria de desconsiderar os outros também”, disse. Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin) são outros nomes citados pelo chefe da Mercedes.

Mesmo com as opções, a preferência da Mercedes no momento é o acerto do carro, segundo o chefe da equipe alemã. Durante o GP da Austrália, os dois não completaram a corrida. Lewis Hamilton teve problemas no motor e George Russell bateu na última volta, deixando a equipe sem pontuação em Melbourne.

“Obviamente há o Fernando, que é muito emocionante, e o Carlos, muito bom. Então, há algumas (possibilidades). Acho que temos de olhar para nós mesmos e questionar o que é que podemos fazer com este carro. Depois torna-se tudo muito mais fácil, seja quem for que conduza o segundo carro e para o George porque ele tem potencial para ser campeão do mundo e muito mais”, declarou Wolff.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)