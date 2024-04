Em coletiva, Hélio dos Anjos reclama do gramado da Curuzu e culpa empresa: 'Incompetente'

Dias antes da partida contra o Botafogo-SP, o Paysandu solicitou a mudança de local do jogo da Curuzu para o Mangueirão. Inicialmente, a informação era de havia tido uma alta procura por ingressos, contudo, o técnico bicolor Hélio dos Anjos revelou em coletiva imprensa após o duelo, no último sábado (27), que a alteração ocorreu por conta das péssimas condições do gramado do estádio do Bicola.

Na entrevista, Hélio dos Anjos destacou que o apoio dos torcedores é muito importante para empurrar o time em uma partida, mas afirmou que o campo da Curuzu não tinha condições de jogo e que seria uma vergonha para o clube jogar no estádio.

"Você sabe porque nos jogamos aqui, não foi por causa de torcida, é porque nós temos uma empresa incompetente para cuidar do gramado da Curuzu. Incompetente ao extremo. Se nos tivéssemos jogado na Curuzu seria uma aberração perante o Brasil porque quem está transmitindo não é mais aquelas empresas que ficam ali só por trás, no YouTube, agora, você assiste na televisão aberta e fechada. Tem 30 dias que o clube comprou tudo, grama, adubo, tudo, vai lá ver como está o campo do Paysandu", disso o treinador.

Ainda na entrevista coletiva, Hélio dos Anjos afirmou que a mudança foi solicitada por conta de um pedido dele e destacou que a situação precisa ser resolvida, pois o estádio bicolor é "decisivo" para uma competição como a Série B. Segundo o técnico, a empresa responsável por cuidar do campo "perdeu" a grama comprada e a partida contra o Avaí-SC pode não ser realizada na Curuzu.

"O Paysandu veio para cá [Mangueirão] porque eu pedi. Para mim, nesse tipo de competição, a Curuzu é decisiva, eu já vim jogar aqui e eu sei como é. Só que nós estamos a mercê de uma empresa incompetente. Eu falo porque eu entro todo dia em campo e o nosso campo não tem condições e não vai ter condições de jogo para a partida contra o Avaí, porque eles conseguiram perder a grama", detalhou o treinador.

O Papão joga contra o Avaí na próxima sexta-feira (3), às 19h. Inicialmente, o jogo está marcado para ocorrer na Curuzu. O clube já iniciou a venda de ingressos. Até o momento, não há informações sobre mudança do local da partida.