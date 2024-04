Paysandu confirma mudança no local da partida contra o Botafogo-SP, pela segunda rodada da Série B

O Paysandu confirmou, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (24), que o local da partida contra o Botafogo-SP, válida pela segunda rodada da Série B, foi alterado. Antes, marcado para ocorrer no estádio da Curuzu, o duelo diante do time do interior paulista vai ocorrer no Mangueirão. A expectativa, segundo o Papão, é de grande público no primeiro jogo da equipe em casa nesta Segundona.

Por conta da alta procura, o Papão fez uma espécie de guia ao torcedor que já havia comprado entradas para o jogo na Curuzu, mas que vai precisar assistir ao jogo no Mangueirão. O clube manteve os valores dos ingressos de arquibancada (R$ 50), mas reduziu os bilhetes de cadeira (de R$ 150 para R$ 80).

Portanto, para quem comprou ingresso no setor de cadeira no valor de R$ 150,00, deve solicitar o reembolso na Loja Lobo em que a compra foi efetuada e recomprar o ingresso no valor menor. Para quem comprou online, deve solicitar o estorno pelo SAC em ingressosa.com. Os Demais ingressos comprados para o jogo na Curuzu estarão válidos para o jogo no Mangueirão, sem necessidade de troca.

VEJA MAIS

Além dos ingressos de cadeira e arquibancada, o clube está comercializando entradas de camarote e lounge. O primeiro custa R$ 120, com venda somente na Sede Social do Papão, enquanto o segundo custa R$ 200.

Paysandu e Botafogo-SP

Paysandu e Botafogo-SP vivem momentos diferentes na Série B. O Papão iniciou o torneio perdendo para o Santos-SP, por 2 a 0, fora de casa, enquanto o time do interior paulista empatou na rodada inicial. O duelo entre as equipes está marcado para começar às 17h do sábado (27), e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.