Paysandu e Botafogo-SP mantém igualdade em números no confronto direto; confira

Equilíbrio total! É assim que podemos definir o histórico de duelos entre Paysandu e Botafogo-SP. Ambas as equipes, que se enfrentam neste sábado (27/04), pela segunda rodada da Série B, tem o mesmo número de vitórias e gols marcados em confrontos diretos oficiais. Os dados foram obtidos por meio de um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

De acordo com a análise, Paysandu e Botafogo-SP se enfrentaram sete vezes na história. Cada clube conquistou três vitórias e houve um empate. Portanto, quem vencer no sábado pela Série B terá vantagem no retrospecto de jogos entre as equipes.

A igualdade, inclusive, permanece até no número de gols marcados. Tanto Paysandu quanto Botafogo-SP balançaram as redes 15 vezes quando se enfrentaram. Confira os números:

Histórico de Paysandu e Botafogo-SP

1977 - Paysandu 2 x 1 Botafogo-SP - Série A

1980 - Botafogo-SP 6 x 1 Paysandu - Série B

1998 - Paysandu 3 x 3 Botafogo-SP - Série B

1998 - Botafogo-SP 2 x 1 Paysandu - Série B

2000 - Paysandu 3 x 0 Botafogo-SP - João Havelange

2000 - Botafogo-SP 2 x 1 Paysandu - João Havelange

2022 - Paysandu 4 x 1 Botafogo-SP - Série C

Total: 7 jogos

Vitórias do Paysandu: 3

Empates: 1

Vitórias do Botafogo-SP: 3

Gols do Paysandu: 15

Gols do Botafogo: 15

Momento

Ao contrário do que traduz a igualdade nos confrontos diretos, Paysandu e Botafogo-SP vivem momentos diferentes na Série B. O Papão iniciou o torneio perdendo para o Santos-SP, por 2 a 0, fora de casa. Por conta do saldo de gols negativo, o Bicola se encontra na zona de rebaixamento da Segundona, na 19ª colocação.

Já o Botafogo-SP pontuou na rodada inicial. Após sair perdendo para o América-MG, em casa, o Tricolor arrancou o empate aos 48 do segundo tempo, com gol de Bernardo Schappo. A partida terminou em 1 a 1 e com o time do interior paulista na 11ª colocação.