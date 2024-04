Paysandu cai de rendimento no segundo tempo e perde para o Santos, pela Série B

O Paysandu perdeu para o Santos por 2 a 0 neste sábado (20), pela primeira rodada da Série B do Brasileirão. O time paraense até desempenhou um bom papel diante do favorito ao título da Segundona, que jogava em casa, na Vila Belmiro. No entanto, após um bom primeiro tempo, o Papão caiu de rendimento na reta final e viu Pedrinho e Guilherme marcarem na última etapa.

Com o resultado, o Paysandu termina a primeira rodada na parte debaixo, no pelotão de equipes que entraram em campo, mas perderam. Estão na mesma condição que o Papão o CRB-AL, o Avaí-SC, o Ituano-SP e o Amazonas-AM.

Por outro lado, o Santos está no pelotão de equipes que venceram na rodada inaugural. Além do Peixe, estão na mesma condição a Chapecoense-SC, o Sport-PE, o Novorizontino-SP, o Goiás-GO e o Operário-PR.

Agenda

O Papão terá alguns dias de folga até a próxima rodada da Série B. No dia 29 de abril, a equipe bicolor enfrenta o Botafogo-SP, às 19h, na Curuzu. Já o Santos viaja até Santa Catarina, onde encara o Avaí-SC, na sexta-feira (26), às 20h.

Homenagem

Antes da bola rolar, jogadores de Santos e Paysandu respeitaram um minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao jovem Arthur Rodrigues, de 16 anos, que morreu neste sábado. Ele era filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. O gesto foi solicitado pela diretoria do Papão ao delegado da partida.

Primeiro tempo

O Paysandu mandou no jogo na etapa inicial. Diante de um Santos com problemas no meio-campo, o Papão teve mais a bola e produziu as melhores chances de gol. É verdade que as oportunidades não foram flagrantes, mas foi o Lobo quem mais arrancou suspiros de apreensão do banco de reservas do Peixe.

Os primeiros quinze minutos do primeiro tempo, talvez, foram os de maior "brilho" do Papão. Foram três finalizações à meta de João Paulo, contra apenas uma do adversário. Na melhor dessas chances, Jean Dias avançou pela esquerda e cruzou para Nicolas, que estava no meio da área. Robinho se antecipou e bateu pro gol, só que a bola passou riscando à trave.

Robinho, inclusive, foi personagem da mudança de cadência do jogo. Aos 21 minutos, o jogador sentiu lesão muscular e foi substituído por Val Soares. Com um volante a mais, o Bicola foi mais "pesado" no meio de campo, realizando transições de forma mais lenta. Apesar disso, o time continuava a possuir mais a posse de bola. A forma de atacar que mudou, apenas. Agora, as principais chances de gol foram geradas em chutes de fora da área.

O Santos, por sua vez, passou a "picotar" o jogo. Para impedir os avanços alvicelestes, o time da casa realizava faltas no meio-campo, que não foram aproveitadas pelo Papão. As ações ofensivas do Peixe, no entanto, se limitavam a bolas longas para os pontas, Guilherme e Otero. Enzo, centroavante que deveria fazer jogadas de pivô, pouco apareceu, dificultando as transições santistas.

Segundo tempo

Ao contrário da primeira etapa, quem mandou no jogo depois do intervalo foi o Santos. Com substituições nas laterais logo na volta dos vestiários, e com o meio-campo mais compactado, o Peixe passou a trocar mais passes e gerar volume de jogo. Foi dessa forma, inclusive, que o Time da Vila conseguiu chegar ao gol, duas vezes, e liquidar o marcador.

O Santos, logo após o intervalo, ainda insistia em jogadas pelas laterais. No entanto, os cruzamentos à área eram mal-executados e não geravam perigo eminente. Foi, portanto, na base da vontade que o Peixe balançou as redes e teve tranquilidade no jogo.

Aos 26 minutos, Pedrinho fez jogada individual pela ponta direita, invadiu a grande área, foi trombando com os zagueiros bicolores e chutou para o gol. A bola passou por Matheus Nogueira e foi direto para o fundo da rede.

A partir disso, o Santos ficou mais confiante no jogo e passou a dominar o setor de meio-campo. O Papão, por sua vez, errava passes na construção de jogadas e não conseguia reter a bola no campo ofensivo quando necessário. Já "entregue" ao resultado, o Bicola sofreu o segundo gol, que deu números finais ao jogo.

Aos 47 minutos, Pedrinho chutou forte para o gol. Matheus Nogueira defendeu, mas a bola volta nos pés de Guilherme, que só empurrou para o fundo da rede.

Ficha técnica

Santos x Paysandu

1ª rodada da Série B do Brasileirão

Data: 20 de abril

Hora: 16h30

Local: Vila Belmiro

Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Pedrinho 26'/2T e Guilherme 47'/2T (SAN)

Cartões amarelos: Yeferson Quintana, Bryan Borges e Michel Macedo (PAY)

Santos-SP: João Paulo; Aderlan (JP Chermont), Joaquim, Gil e Hayner (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Tomás Rincón); Otero (Pedrinho), Guilherme e Enzo (Furch). Técnico: Fábio Carille

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson (Ruan Ribeiro), Wanderson, Quintana e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela (Gabriel Bispo) e Robinho (Val Soares); Edinho (Michel Macedo), Nicolas e Jean Dias (Gabriel Santos). Técnico: Hélio dos Anjos.