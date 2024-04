Em entrevista, Nicolas fala sobre acesso à Série A com o Paysandu: 'Por que não sonhar?'

O principal atacante do Paysandu, Nicolas, teve um retorno mais do que especial para os torcedores bicolores. Após ficar fora do clube por três temporadas, o jogador iniciou a segunda passagem pelo Bicola em 2024 e voltou como saiu: sendo artilheiro e fazendo a alegria da torcida.

Em entrevista para a TV Cultura, após o fim do Campeonato Paraense, que marcou o título de número 50 do Paysandu, o jogador do Papão falou sobre o seu retorno, sonhos e como foi a saída do clube em 2021.

"Quando me [re]apresentei, eu falei: 'as pessoas têm que entender que o meu retorno não vai ser igual à minha primeira passagem, pode ser melhor, mas igual nunca mais vai ser'. E está sendo. É uma nova história, estou gostando dela e espero continuar escrevendo", disse o artilheiro.

Mesmo tendo conquistado a vaga para a final da Copa Verde, que ainda não tem data e nem adversário definido, o grande objetivo do Paysandu é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Bicola estreou na competição com uma derrota por 2 a 0 para o Santos e agora busca a primeira vitória diante do Botafogo-SP, no próximo sábado (27).

E para Nicolas, o sonho não é apenas permanecer na segunda divisão do futebol brasileiro, mas também conquistar o acesso para o clube bicolor.

"[Um sonho seria] o acesso do clube. Eu seria uma pessoa muito realizada. A gente vai ter que trabalhar muito para isso acontecer e por que não sonhar?", declarou o atacante.

Nicolas fechou o Parazão como maior artilheiro da competição, com 11 gols. Além disso, o jogador marcou outros dois para o Papão na Copa Verde, tornando-se o principal goleador da equipe na temporada.

Ao todo, o atacante fez 20 jogos com a camisa do Bicola e balançou as redes 13 vezes. Ainda na entrevista, Nicolas lembrou como foi deixar o clube em 2021. Segundo o jogador, na época, ele não queria sair do time, mas entendeu que era melhor para si e para o time.

"Eu nunca escondi o meu carinho pelo clube, pela cidade, isso sempre foi muito nítido. Na época, eu saí com muita dificuldade. Mas, naquele momento, era bom para o clube, para mim. Amo o Paysandu, acho que dentro de campo eu vou fazer sempre de tudo para defender as cores do clube", concluiu o jogador.

Nicolas tem 34 anos e está na segunda passagem pelo Papão. O jogador é um dos maiores artilheiros do Paysandu no século. Ao todo, são 50 marcados com a camisa bicolor até o momento.