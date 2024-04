Reforço do Paysandu fala sobre expectativa pela estreia no clube: 'Vou dar 120% em todos os jogos'

O Paysandu apresentou nesta terça-feira (23) o lateral-direito Léo Pereira, novo contratado para a disputa da Série B. O jogador de 26 anos chega para compor o elenco e deve estar apto para as partidas já nesta segunda rodada, onde o time recebe o Botafogo-SP, em Belém. O jogador treinou com o restante do elenco e ao final do trabalho conversou com a imprensa sobre as suas primeiras impressões em Belém do Pará, que já foram bastante expressivas, para um atleta que sequer entrou em campo.

"Fiquei muito feliz com a recepção de todo o elenco, comissão técnica. Isso faz com que a gente consiga executar o nosso trabalho da melhor forma. Belém é uma cidade muito acolhedora e onde eu passo as pessoas já estão me reconhecendo, isso porque eu nem joguei. Eu acompanhei dois clássicos e vi o calor da torcida. É inexplicável. Não tenho palavras para descrever estando fora, imagine dentro. Espero corresponder todas as expectativas do nosso torcedor", garante o atleta.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras-SP, Léo Pereira disputou a Série C do Brasileirão na última temporada pelo São José-RS, clube onde estava antes de assinar com o Papão. Com a camisa do Zequinha, o lateral disputou 31 partidas e não balançou as redes. Antes, entre os anos de 2018 e 2023, Léo rodou por várias equipes, como Aparecidense-GO, Treze-PB e Comercial-SP, além de defender equipes tradicionais como Ponte Preta-SP, Portuguesa-SP e São Caetano-SP. Também teve uma curta passagem pelo MFK Karviná, da 1ª divisão da República Tcheca. Apesar da rodagem, esta será a primeira vez no futebol amazônico.

"Desde que eu comecei a jogar profissionalmente, já experimentei todos os tipos de clima. Joguei em São Paulo, na República Tcheca, na Paraíba. Obviamente aqui é diferente, mas eu estou me adaptando e a comissão tem dado todo o suporte para que eu possa o mais rápido possível ajudar o professor Hélio". Para alcançar a titularidade, o jogador terá que passar pela concorrência de pelo menos três companheiros: Edílson, Michel Macedo e Bryan Borges. E sobre a expectativa de jogar pelo Papão, ele lembra que já esteve em Belém contra o clube, mas que o cenário agora é outro.

"Em 2020 eu joguei contra o Paysandu aqui, na Série C, sem torcida. É um campo compacto, que tem setores onde dá para perceber que está fora de casa. Com a torcida o calor deve ser insuportável jogar contra. O time jogou muito bem contra o Santos, estamos numa crescente. Vou dar 120% em todos os jogos para representar muito bem essa camisa". Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam às 17 horas deste sábado, direto da Curuzu. O Papão ainda não pontuou na Série B, enquanto o Botafogo tem um ponto, fruto do empate em 1 a 1 com o América-MG.