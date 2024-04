Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP na Curuzu; veja valores

O Paysandu anunciou o início das vendas de ingressos para o jogo contra o Botafogo-SP, que ocorre na próxima segunda (29), às 19h, na Curuzu. A partida é válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é o primeiro do Bicola em casa na disputa. O clube perdeu na estreia para o Santos, na Vila Belmiro, no último sábado (20).

Para as arquibancadas, os ingressos custam R$ 50. Já as cadeiras estão sendo vendidas por R$ 120. Sócio torcedor ouro do clube tem direito a meia-entrada, assim como estudantes.

Os torcedores bicolores podem comprar as entradas por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do Paysandu espalhadas pela Região Metropolitana de Belém.

Estudantes possuem direito a meia-entrada, mediante a apresentação da carteira ou comprovante de escolaridade. Já idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos incompletos têm acesso à gratuidade.

Para isso, é necessário apresentar carteira de identidade e laudo médico, para PCDs, e a presença dos responsáveis das crianças de até 6 anos. As gratuidades estarão disponíveis no estádio da Curuzu, sexta-feira (26), das 9h às 18h.

Pontos de venda

Venda online - IngressosSA.com

Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábado, das 9h às 15h

Loja Lobo / Parque Shopping / Boulevard / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira

De segunda-feira a domingo, das 10h às 22h

Estádio da Curuzu - Bilheterias Chaco e Curuzu

Somente no dia da partida, 29, a partir das 9h

Sócio torcedor

Sócio Diamante poderá exercer sua preferência de compra nesta segunda-feira, a partir das 10h, até as 22h do mesmo dia.

Sócio Platina poderá exercer sua preferência de compra nesta segunda-feira, a partir das 10h, até as 22h do mesmo dia.

Check-in será iniciado nesta segunda-feira, a partir das 17h, e deverá ser feito até 48 horas antes do início da partida.

Sócio Ouro poderá exercer sua preferência de compra nesta segunda-feira, a partir das 10h, até as 22h do mesmo dia.

A compra da preferência deverá ser feita exclusivamente de maneira presencial nas lojas Lobo.