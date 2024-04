Vice-presidente do Paysandu avalia saída de clubes paulista da Libra: ‘vantajoso para nós’

O acordo do Paysandu com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) promete ser ainda mais vantajoso do que o previsto nas próximas temporadas. Com a eminente saída do acordo de algumas equipes que disputarão a Série B do Brasileirão neste ano, o Papão espera receber uma fatia maior na divisão de cotas de patrocínio futuramente. Pelo menos é o que afirma o vice-presidente de gestão do Bicola, Fred Cabral.

Segundo ele, o Paysandu não tem intenção alguma de deixar o bloco, ao contrário de outras equipes da Segundona, como Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta. O dirigente afirma que as condições oferecidas pela Libra são vantajosas para o momento vivido pela equipe bicolor.

"Para o Paysandu, a principal consequência (da saída dos clubes paulistas) é que, com menos membros da Série B no bloco, é provável que a divisão de cotas se torne mais vantajosa para os clubes remanescentes. O Paysandu está comprometido com a Libra e focado em negociar os melhores termos para os direitos de transmissão para o período de 2025 a 2030", disse.

Como o acordo firmado só deve começar no próximo ano para o Paysandu, o clube ainda não recebeu cotas de transmissão nesta temporada. No entanto, o Papão não ficará de mãos abanando na Série C. Segundo Fred Cabral, o Bicola solicitou um empréstimo ao grupo, que espera quitar em breve, logo que os primeiros repasses foram realizados.

"As negociações em bloco pela Libra para os membros da Série B abrangem os direitos a partir de 2025. Para 2024, após a desistência da BRAX, que havia adquirido os direitos de transmissão da Série B, houve uma renegociação com a CBF que reajustou os valores para esta temporada. Assim, o Paysandu irá receber cerca de 1 milhão por mês nos próximos 8 meses. Além disso, em dezembro, recebemos um empréstimo de 3 milhões, concedido a todos os membros da Libra, que não está vinculado à venda de direitos de transmissão", explicou.

O futuro, inclusive, é de perspectiva positiva para o Papão. De acordo com Fred Cabral, o acordo já firmado entre a Libra e a Rede Globo para transmissões até 2029 deixa a diretoria confiante em bons repasses financeiros em breve.

"Na negociação com a Globo os clubes da Série B do bloco foram contemplados no acordo com repasses que deverão ocorrer em breve e serão anunciados. Por fim, a Libra avança com as negociações dos direitos de transmissão Série B para 2025-2030", finalizou.

Paysandu e Libra

Em outubro de 2023, o Paysandu se tornou o primeiro clube da região norte a assinar acordo com uma liga esportiva, a Libra. O bloco, que conta com grandes equipes do Brasil, como Flamengo e Corinthians, terá a responsabilidade de negociar contratos de transmissão de partidas a partir de 2025.

Neste ano, além do "empréstimo" de R$ 3 milhões da Libra, o clube recebeu R$ 11 milhões já previstos no contrato anterior com o Grupo Globo. O contrato com bloco não tem "prazo de validade". Qualquer membro pode optar por sair do bloco quando desejar.