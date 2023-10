Paysandu anuncia acordo com a Libra e é o primeiro time do Norte a assinar com uma liga de futebol

O Paysandu é o novo integrante da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. O acordo, oficializado nesta sexta-feira (27), foi comunicado pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger, ao Núcleo de Esportes de O Liberal. A assinatura do contrato ocorreu em São Paulo, sede da Libra.

Com o acordo, o Paysandu se junta a outros 17 clubes filiados a Libra. Todos têm como investidor o Mubadala Capital, fundo que aplica em projetos voltado para os setores aeroespacial, tecnologia, comunicação, mineração e petroquímicos.

O Paysandu é o primeiro clube da região norte a fazer parte de uma liga de futebol. Além do Papão, outros 17 clubes fazem parte da Libra. Juntos, concentram cerca de 70% do total da audiência de transmissão do futebol brasileiro. São eles: ABC-RN, Atlético-MG, Bahia, Corinthians-SP, Flamengo-RJ, Grêmio-RS, Guarani-SP, Ituano-SP, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Palmeiras-SP, Ponte Preta-SP, Red Bull Bragantino-SP, Sampaio Corrêa-MA, Santos-SP, São Paulo e Vitória-BA.

Em entrevista ao site do Paysandu, o presidente do clube, Maurício Ettinger, avaliou o acordo como um "importante passo para o futuro".

"Garantimos assim a vantagem de negociar, juntamente com um bloco fortíssimo do futebol, o direito de transmissão dos nossos jogos em todos os meios de comunicação. Sucesso ao nosso clube", afirmou Mauricio Ettinger.

A Libra tem como objetivo a criação de uma liga única para organizar as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. No entanto, como ainda há uma divergência entre clubes do país sobre a adoção do sistema, a Libra caminha para a formação de um bloco comercial.

Recentemente, a Libra dividiu os assuntos em linhas paralelas. Em uma delas, está a negociação da venda de 20% dos direitos comerciais do Brasileirão para um fundo Mubadala. Na outra linha, está a venda dos direitos de transmissão.