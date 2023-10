Ex-Paysandu e auxiliar da Seleção Brasileira, técnico Dado Cavalcanti acerta com clube do Paulistão

De olho na disputa do Campeonato Paulista de 2024, a Portuguesa-SP, tradicional clube do Brasil, anunciou a contratação do ex-técnico do Paysandu, Dado Cavalcanti. O treinador de 42 anos, teve passagem recente pelo Náutico-PE e também pelo América-RN e é um dos auxiliares do técnico Fernando Diniz, na Seleção Brasileira principal.

Dado Cavalcanti acertou com a Lusa do Canindé por toda a temporada de 2024 e já foi apresentado no clube. A equipe paulista conseguiu se livrar do rebaixamento neste ano e busca novamente figurar entre os grandes de São Paulo. Dado estava atuando como auxiliar-técnico de Fernando Diniz, na Seleção Brasileira e, fez parte dos jogos do Brasil contra a Bolívia, em Belém e também contra o Peru, em Lima, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, porém, a comissão técnica da Seleção não é fixa.

O treinador deixou uma mensagem aos torcedores da Portuguesa e projetou a temporada 2024 da Lusa.

“Feliz e motivado ao extremo em vestir essa camisa. Não tenho dúvidas que teremos uma grande temporada pela frente”, disse, Dado.

O novo técnico da Portuguesa estava sem clube, desde a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, quando acabou rebaixado com o América-RN. Em Belém, Dado Cavalcanti sempre é lembrado por parte da torcida do Paysandu, clube que comandou por três vezes, nas temporadas 2015, 2016 e também 2018. Nesse período no clube paraense conquistou os títulos do Parazão em 2016, além das conquistas da Copa Verde nos anos de 2016 e 2018.