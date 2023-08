Ex-Paysandu, Dado Cavalcanti será auxiliar técnico em jogo do Brasil em Belém

A partida entre Brasil e Bolívia, no dia 8 de setembro, ganhou mais um ingrediente para o torcedor paraense. À beira do gramado, auxiliando o técnico interino Fernando Diniz, estará o, também interino, Dado Cavalcanti, ex-treinador do Paysandu. O velho conhecido será um dos auxiliares na partida do próximo dia 8 de setembro, no Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A informação sobre a vinda do técnico foi dada pelo programa Jogo Rápido, do Rio Grande do Norte. Dado será um dos auxiliares, que terá Eduardo Barros no cargo principal. O convite teria sido feito há cerca de um mês, mas ele preferiu o silêncio por conta da situação do América, clube treinado por ele na Série C, estrondosamente rebaixado.

Dado se encontra em Natal resolvendo questões pessoais, até a ida para o Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, onde fica até domingo. De lá, ele embarca para a capital paraense e então segue para o Peru, local da partida contra a seleção peruana, no dia 12.

Relação

Dado Cavalcanti e Fernando Diniz foram colegas de classe durante os estudos e cursos presenciais promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Diniz, por sua vez, além da seleção, onde possui vínculo até junho de 2024, também é técnico do Fluminense. Para o lugar dele na seleção, está prevista a vinda do italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid.

Por conta dos compromissos pessoais da comissão técnica, a CBF optou por montar uma comissão flexível para comandar o trabalho com jogadores, auxiliares técnicos, preparadores físicos e de goleiros. Existe ainda a possibilidade desta mesma comissão ser rotativa para diferentes profissionais.

Histórico

Dado Cavalcanti tem 42 anos e já acumula uma vasta experiência no comando técnico de clubes brasileiros, tendo empilhado em seu histórico cerca de 20 clubes, por onde foi, entre outros, pentacampeão Estadual e campeão da Copa do Nordeste em 2021, no comando técnico do Bahia.

Além disso, Dado foi o treinador do Paysandu em duas ocasiões diferentes. A primeira passagem foi entre 2015 e 2016, quando conquistou o Parazão e a Copa Verde. No ano de 2018 ele retorna, ganhando mais uma vez a Copa Verde, até ser demitido no mês de julho.