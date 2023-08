Com lesão confirmada, Vinícius Junior desfalca seleção e não joga contra a Bolívia em Belém

O atacante Vinícius Júnior está fora das primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A informação foi confirmada pelo Real Madrid e o tempo estimado para o retorno aos jogos é de cerca de seis semanas, ou seja, Vini Jr não joga contra a Bolívia, em Belém do Pará, no dia 8 de setembro.

Exames realizados nesta segunda-feira, na capital espanhola, confirmaram a lesão muscular na coxa direita. Até o momento, a CBF não se pronunciou sobre o assunto, mesmo que o diagnóstico indique que o atacante seja cortado em breve, forçando o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, a indicar um substituto para o craque.

Além da partida contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, o craque também desfalca o Brasil contra o Peru, no dia 12, em Lima. Quanto ao Real Madrid, existe o boato de que a sensação foi de alívio, uma vez que havia o temor de que a lesão tivesse atingido o tendão, que felizmente segue intacto.

O clube Merengue tem a expectativa de que o camisa 7 retorne no dia 8 de outubro, contra o Osasuña. O problema de Vini Jr começou durante a vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo. O atleta partiu em arrancada aos 14 minutos e sentiu a fisgada. Imediatamente, Vini sentou no gramado de jogo e recebeu atendimento médico, até ser substituído por Joselu.

Assim, a comissão técnica comandada por Fernando Diniz pode tem um problema para a vaga do craque. Além dele, Neymar também estava na mesma situação, mas aparentemente se recuperou de lesão na coxa e deve estrear pelo Al Hilal, na próxima sexta-feira, contra o Al Ittihad, antes de se juntar-se à seleção brasileira para a partida na capital paraense.