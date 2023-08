Saiba quando a Seleção Brasileira chegará em Belém para jogo contra a Bolívia, no Mangueirão

A Seleção Brasileira já tem data para se apresentar em Belém. De acordo com o portal ge.globo, a Canarinha deve desembarcar no Pará na próxima segunda-feira (4). No dia 8 de setembro, a pentacampeã mundial enfrenta a Bolívia, no Mangueirão, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A tendência é que a Seleção chegue aos poucos em Belém. Como os atletas terão compromissos pelos seus clubes até domingo (3), a ideia é que eles se apresentem em grupos à capital paraense. A primeira atividade completa com os convocados deve ser realizada apenas na quarta-feira (6), antevéspera do jogo.

A equipe que será convocada por Fernando Diniz já foi convocada, no entanto deve sofrer uma alteração nos próximos dias. O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular no final de semana e deve ficar mais de um mês afastado dos gramados. No entanto, a CBF ainda não divulgou quem será o substituto.

Quem também é dúvida para o jogo é o atacante Neymar. Segundo o jornal português “Record”, o jogador do Al-Hilal possui duas lesões musculares, uma mais leve e outra que demandará um tempo maior de recuperação. Apesar disso, o jogador tem participado normalmente dos treinos da equipe saudita.

Após a partida contra a Bolívia, a Seleção partirá para Lima, capital do Peru, onde enfrenta o time da casa no dia 12 de setembro, pela segunda rodada das Eliminatórias. A partida, que será disputada no Estádio Nacional, está marcada para ocorrer às 23h (horário de Brasília).