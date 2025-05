Roma x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/05) pelo Campeonato Italiano

Roma x Fiorentina disputam hoje, domingo (04/05), a 35° rodada do Campeonato Italiano. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Roma x Fiorentina ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma soma na Série A italiana um total de 60 pontos, 17 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 49 gols marcados e 32 gols sofridos.

Já a Fiorentina acumula na competição 59 pontos, 17 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 53 gols marcados e 34 gols sofridos.

Roma x Fiorentina: prováveis escalações

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Kone, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Comuzzo; Folorunsho, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean

FICHA TÉCNICA

Roma x Fiorentina

Campeonato Italiano

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 13h