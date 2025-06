Lutador de Muay Thai imobiliza pitbulls e se salva de ataque no Mato Grosso do Sul

O professor de Muay Thai Ernesto Chaves, de 33 anos, precisou colocar em prática suas habilidades de luta para conter o ataque de dois cães da raça pitbull na manhã deste domingo (29), durante uma corrida em Ponta Porã, município localizado na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

O episódio ocorreu por volta das 9h30 na Rua Jorge Roberto Salomão, na região da Vila Militar. Ernesto fazia sua corrida matinal de rotina quando foi surpreendido pelos animais. Imagens registradas no momento do ataque mostram o lutador no chão, segurando com esforço os dois cães até a chegada de ajuda.

O lutador estava com fones de ouvido e viu a aproximação dos cães. Em instantes, a situação mudou drasticamente: as duas cadelas — segundo Ernesto, ambas adultas — passaram a atacá-lo.

Derrubado pelos cães, Ernesto resistiu por cerca de cinco minutos até conseguir imobilizá-los. A contenção definitiva só foi possível com a ajuda de outras pessoas, que utilizaram cordas para amarrar os animais. Pouco depois, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local.

O dono das cadelas apareceu em seguida. Segundo Ernesto, ele tentou se explicar, mas foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

A vítima foi levada ao hospital com vários ferimentos, incluindo uma mordida na perna e um dedo da mão quebrado. Apesar do susto e da gravidade do ataque, o lutador passa bem.