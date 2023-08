Paranese Rony ainda tem chances de jogar com a Seleção no Mangueirão; entenda

A contusão de Neymar e a possibilidade do jogador ser cortado da Seleção Brasileira para os jogos contra a Bolívia, em Belém e diante do Peru, em Lima (PER), abre a possibilidade da Seleção ter um paraense jogando em Belém, no Mangueirão. O atacante Rony (Palmeiras), que na primeira convocação que teve na carreira, ainda com o técnico Ramon Menezes, foi chamado para o lugar de Neymar, que estava machucado, pode ser convocado, caso se concretize o corte de Neymar.

Rony era aguardado pelos torcedores paraenses na lista de Fernando Diniz, para o jogo diante da Bolívia. Seria o retorno do atacante paraense ao Estado e ao Mangueirão, local onde jogou e defendeu as cores do Remo nas temporadas de 2014 e 2015, porém, Rony ficou de fora e frustrou a torcida.

Natural de Magalhães Barata (PA), Rony, de 28 anos, foi convocado por duas vezes para defender a Seleção Brasileira. A primeira vez foi para o jogo contra o Marrocos, primeiro amistoso do Brasil após a Copa do Mundo. A segunda convocação ocorreu para as partidas diante de Guiné e Senegal.

Contra Marrocos Rony foi titular, sendo substituído por Antony. Diante da Guiné, Rony entrou no segundo tempo no lugar de Vinícius Júnior, na terceira partida, contra Senegal, Rony substituiu Malcom, também na segunda etapa.

Rony é o “xodó” da torcida do Palmeiras e é o maior artilheiro da história do clube na Libertadores com 19 gols. Rony é titular no time do técnico português Abel Ferreira e na atual temporada marcou 12 gols, deu seis assistências em 41 partidas com a camisa do Verdão.