De bicicleta: gol do paraense Rony no Maracanã pelo Palmeiras é eleito o mais bonito do país; vídeo

O atacante paraense Rony, do Palmeiras-SP e da Seleção Brasileira, ganhou o Prêmio Fui Clear de futebol. O jogador teve o gol marcado de bicicleta, contra o Fluminense-RJ, no Maracanã, eleito o gol mais bonito do Brasil na temporada 2022.A premiação foi de forma popular e o gol de Rony recebeu 61,1% dos votos. Ele concorreu com os gols de Gabriel Pec, do Vasco, no jogo contra o Flamengo-RJ, que ficou na segunda colocação com 11% dos votos e também o gol de Figueiredo, também do Vasco, diante do Bahia-BA, que completou o pódio com 9,4% dos votos.

Rony comemorou o prêmio e agradeceu pela conquista utilizando a sua conta nas redes sociais e citou torcedores, amigos e companheiros de time na publicação.

“Muito feliz em saber que o meu gol no Maracanã foi eleito o mais bonito de 2022 pelo Prêmio Fui Clear, que tem a chancela da CBF. Só agradecer ao Senhor Jesus e a Deus por mais essa conquista, e dividir essa alegria com vocês e meus companheiros”, escreveu, Rony.

Paraense de Magalhães Barata (PA), Rony iniciou a carreira no Remo, onde atuou pela categoria de base. Chegou ao profissional em 2014 e permaneceu no Leão Azul até 2015. Nesse período Rony conquistou dois Parazões pelo Leão Azul, até ser comprado pelo Cruzeiro-MG. O atleta ainda jogou no Náutico-PE e Albirex Niigata, do Japão.

Rony retornou ao Brasil para defender a equipe do Athletico-PR. No Furacão da Arena da Baixada ganhou destaque, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Na temporada 2020 foi para o Palmeiras e aí foi campeão de praticamente tudo. No currículo do paraense, estão dois Paulistões, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, além de dois títulos da Copa Libertadores, maior competição das Américas.

Em 2023 o jogador paraense foi convocado pelo técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menzes. O jogador esteve em campo nos três amistosos da Seleção diante de Marrocos, Guiné e Senegal, mas não balançou as redes. Na atual temporada pelo Palmeiras, Rony jogou 30 partidas, marcou nove gols e deu seis assistências.