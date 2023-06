Paraense Rony realiza sonho de garoto palmeirense recuperado de cirurgia no coração

Destaque do Palmeiras na temporada e jogador da Seleção Brasileira, o atacante Rony chamou a atenção pela solidariedade nesta semana. O atleta conheceu o garoto Miguel, de 9 anos, que passou recentemente por um transplante cardíaco. Fã do camisa 10 do Palmeiras, a criança teve no jogador ex-Remo fonte de inspiração para superar um difícil tratamento.

Miguel nasceu em Carapicuíba, município da Grande São Paulo, e foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada. A doença, que afeta o tamanho do coração, diminui o desempenho do órgão e prejudica a saúde do garoto.

Após o diagnóstico, Miguel passou por um transplante cardíaco e ficou quatro meses internado, em recuperação. Durante o processo, dito como crítico pelos médicos, a criança teve na sua paixão pelo Palmeiras e pela idolatria em Rony fonte de força para seguir o tratamento.

Rony se prepara para defender novamente a Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro / CBF)

Enquanto Miguel estava internado, Rony soube da história do garoto e resolveu ajudar. Após o garoto receber alta, Rony disponibilizou à criança um motorista, para que ele continuasse o acompanhamento médico no hospital. Além disso, o paraense faz compras de remédios e materiais utilizados na recuperação do jovem.

"A história do Miguel me tocou demais e fiquei muito feliz que ele seja meu fã. Não podia deixar de conhecê-lo e ajudar no tratamento. Tenho filho também e toda história de criança me comove", disse Rony.

Após todas as ajudas, faltava Rony realizar o principal sonho de Miguel: encontrar o garoto pessoalmente. Esse momento ocorreu na casa do jogador, em São Paulo. Além do atacante do Palmeiras, receberam o garoto e a mãe dele o empresário Hércules, que cuida da carreira do atleta.