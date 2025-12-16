Capa Jornal Amazônia
CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

O Liberal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na segunda-feira, 15 de abril, a tabela básica das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro Betano 2026, o Regulamento Específico da Competição e o Plano Geral de Ações. O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa, em Salvador, contra o Vitória, com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro.

A primeira rodada da Série A de 2026 ocorrerá nos dias 28 e 29 de janeiro. O Flamengo, atual campeão, enfrentará o São Paulo fora de seus domínios, enquanto o Palmeiras, vice-campeão de 2025, visitará o Atlético-MG em Belo Horizonte. Completam a rodada inicial os duelos: Fluminense x Grêmio, Botafogo x Cruzeiro, Corinthians x Bahia, Mirassol x Vasco, Internacional x Athletico-PR, Coritiba x Red Bull Bragantino e Chapecoense x Santos.

Estreia em casa e sequência de jogos

A estreia do Remo como mandante na Série A está agendada para a segunda rodada. O Leão Azul receberá o Mirassol em Belém, com a partida marcada para 4 ou 5 de fevereiro. Na sequência, o time paraense terá confrontos contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e, posteriormente, jogará em casa contra Internacional e Fluminense.

Essas partidas estão previstas para as datas-base de 11 ou 12 de fevereiro (Atlético-MG), 25 ou 26 de fevereiro (Internacional) e 11 ou 12 de março (Fluminense).

Confrontos com o atual campeão

Na sétima rodada da Série A, o Remo viajará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro. O embate entre rubro-negros e azulinos ocorrerá em 18 ou 19 de março.

O jogo de volta, válido pela 26ª rodada, está programado para 5, 6 ou 7 de setembro, com mando de campo do Remo.

Paralisação para a Copa do Mundo de 2026

A Série A do Campeonato Brasileiro terá uma paralisação na 18ª rodada, ainda no primeiro turno, devido à Copa do Mundo de 2026. O torneio mundial será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá entre junho e julho.

Antes da pausa, o Remo enfrentará o São Paulo em Belém, em partida prevista para 30 ou 31 de maio ou 1º de junho. O retorno da competição está agendado para 22 ou 23 de julho, quando o Remo encerrará o primeiro turno contra o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira a tabela completa de jogos do Remo na Série A

  • 1ª Rodada - Vitória x Remo (fora)
  • 2ª Rodada - Remo x Mirassol (casa)
  • 3ª Rodada - Atlético-MG x Remo (fora)
  • 4ª Rodada - Remo x Internacional (casa)
  • 5ª Rodada - Remo x Fluminense (casa)
  • 6ª Rodada - Coritiba x Remo (fora)
  • 7ª Rodada - Flamengo x Remo (fora)
  • 8ª Rodada - Remo x Bahia (casa)
  • 9ª Rodada - Santos x Remo (fora)
  • 10ª Rodada - Grêmio x Remo (fora)
  • 11ª Rodada - Remo x Vasco (casa)
  • 12ª Rodada - Red Bull Bragantino x Remo (fora)
  • 13ª Rodada - Remo x Cruzeiro (casa)
  • 14ª Rodada - Botafogo x Remo (fora)
  • 15ª Rodada - Remo x Palmeiras (casa)
  • 16ª Rodada - Chapecoense x Remo (fora)
  • 17ª Rodada - Remo x Athletico (casa)
  • 18ª Rodada - Remo x São Paulo (casa)
  • 19ª Rodada - Corinthians x Remo (fora)

Returno

  • 20ª Rodada - Remo x Vitória (casa)
  • 21ª Rodada - Mirassol x Remo (fora)
  • 22ª Rodada - Remo x Atlético-MG (casa)
  • 23ª Rodada - Internacional x Remo (fora)
  • 24ª Rodada - Fluminense x Remo (fora)
  • 25ª Rodada - Remo x Coritiba (casa)
  • 26ª Rodada - Remo x Flamengo (casa)
  • 27ª Rodada - Bahia x Remo (fora)
  • 28ª Rodada - Remo x Santos (casa)
  • 29ª Rodada - Remo x Grêmio (casa)
  • 30ª Rodada - Vasco x Remo (fora)
  • 31ª Rodada - Remo x Red Bull Bragantino (casa)
  • 32ª Rodada - Cruzeiro x Remo (fora)
  • 33ª Rodada - Remo x Botafogo (casa)
  • 34ª Rodada - Palmeiras x Remo (fora)
  • 35ª Rodada - Remo x Chapecoense (casa)
  • 36ª Rodada - Athletico x Remo (fora)
  • 37ª Rodada - São Paulo x Remo (fora)
  • 38ª Rodada - Remo x Corinthians (casa)
remo

remo na série a

série a do brasileirão
