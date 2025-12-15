UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) Fábio Will 15.12.25 14h18 Melk conquistou sua quinta vitória consecutiva no UFC (@melk_cauthymma) O lutador paraense Melk Costa, da cidade de Porto de Moz (PA), conseguir a sua quinta vitória consecutiva no UFC. O lutador derrotou o francês Morgan Charriere, no último final de semana, em Las Vegas. Após a luta, em entrevista ao UFC, Melk falou que essa luta teve um gosto especial, mas não apenas pela vitória, mas pelo principal narrador da franquia ter citado o nome da cidade em que nasceu. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Melk falou da emoção em saber que teve o nome de sua cidade falado pelo narrador Bruce Buffer, ícone das lutas de MMA. O paraense falou que essa foi a segunda vez em que isso ocorreu e que sempre confundem o local onde nasceu com a cidade onde treina e lutava. “Foram Duas emoções. Uma foi todas as pessoas me assistindo na minha cidade, o prefeito colocou um telão. Só que a maior emoção foi o Bruce Buffer falar o nome da minha cidade. Essa não foi a primeira vez, essa foi a segunda. A primeira vez ele falou no UFC Rio, só que depois só falava que eu era de Bauru (SP). E eu falei: sou de Porto de Moz (PA), luto em Bauru’ e em cima da hora mudaram”, disse. VEJA MAIS Preconceito, vitiligo, fome e superação: conheça 'Melk', o lutador paraense que estreia no UFC Rio Melquizael Costa, o “Melk”, encara o paulista Thiago Moisés no UFC Rio de Janeiro no próximo sábado (21) Corpo de ex-lutador de MMA Gerônimo 'Mondragon' é localizado no Rio Negro, no Amazonas 'Mondragon' estava desaparecido desde o sábado (13) Lutador paraense supera o preconceito e se transforma em símbolo de representatividade no UFC Melk Costa tem vitiligo desde a infância e aproveita a visibilidade para inspirar outras pessoas a superarem as barreiras da doença Melk fez questão de relembrar momentos em que iniciou o gosto pelo MMA. Para o lutador, ter um telão com o nome de sua cidade sendo falado e ter crianças vendo ele performar, faz dessa luta ter um gosto especial “É porque eu assisti muita gente. Eu era moleque, tinha 12 ou 13 anos e eu ia pra casa do patrão do meu irmão que faleceu e ficava até de madrugada assistindo UFC. Eu era viciado nisso, sabe? E só de saber que hoje, tem um monte de crianças me assistindo e eu sendo lá da cidade [Porto de Moz], estando no maior evento [de MMA] do Mundo, então não tem como eu não ficar alegre", falou. O lutador paraense, de 29 anos, iniciou sua trajetória no UFC na temporada 2023. Desde então possui um cartel de oito lutas na franquia, com sete vitórias, cinco delas seguidas e duas derrotas. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES CAMPEÃO Brasil é campeão sul-americano sub-17 de basquete com protagonismo de paraense na decisão João Gluck, que é filho do presidente da FPF, marcou 16 pontos e ajudou a sustentar a vantagem brasileira ao longo de toda a partida 15.12.25 21h15 VAI COMEÇAR! 