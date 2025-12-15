Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

Fábio Will
fonte

Melk conquistou sua quinta vitória consecutiva no UFC (@melk_cauthymma)

O lutador paraense Melk Costa, da cidade de Porto de Moz (PA), conseguir a sua quinta vitória consecutiva no UFC. O lutador derrotou o francês Morgan Charriere, no último final de semana, em Las Vegas. Após a luta, em entrevista ao UFC, Melk falou que essa luta teve um gosto especial, mas não apenas pela vitória, mas pelo principal narrador da franquia ter citado o nome da cidade em que nasceu.

ASSISTA

Melk falou da emoção em saber que teve o nome de sua cidade falado pelo narrador Bruce Buffer, ícone das lutas de MMA. O paraense falou que essa foi a segunda vez em que isso ocorreu e que sempre confundem o local onde nasceu com a cidade onde treina e lutava.

“Foram Duas emoções. Uma foi todas as pessoas me assistindo na minha cidade, o prefeito colocou um telão. Só que a maior emoção foi o Bruce Buffer falar o nome da minha cidade. Essa não foi a primeira vez, essa foi a segunda. A primeira vez ele falou no UFC Rio, só que depois só falava que eu era de Bauru (SP). E eu falei: sou de Porto de Moz (PA), luto em Bauru’ e em cima da hora mudaram”, disse.

VEJA MAIS

image Preconceito, vitiligo, fome e superação: conheça 'Melk', o lutador paraense que estreia no UFC Rio
Melquizael Costa, o “Melk”, encara o paulista Thiago Moisés no UFC Rio de Janeiro no próximo sábado (21)

image Corpo de ex-lutador de MMA Gerônimo 'Mondragon' é localizado no Rio Negro, no Amazonas
'Mondragon' estava desaparecido desde o sábado (13)

image Lutador paraense supera o preconceito e se transforma em símbolo de representatividade no UFC
Melk Costa tem vitiligo desde a infância e aproveita a visibilidade para inspirar outras pessoas a superarem as barreiras da doença

Melk fez questão de relembrar momentos em que iniciou o gosto pelo MMA. Para o lutador, ter um telão com o nome de sua cidade sendo falado e ter crianças vendo ele performar, faz dessa luta ter um gosto especial

“É porque eu assisti muita gente. Eu era moleque, tinha 12 ou 13 anos e eu ia pra casa do patrão do meu irmão que faleceu e ficava até de madrugada assistindo UFC. Eu era viciado nisso, sabe? E só de saber que hoje, tem um monte de crianças me assistindo e eu sendo lá da cidade [Porto de Moz], estando no maior evento [de MMA] do Mundo, então não tem como eu não ficar alegre”, falou.

O lutador paraense, de 29 anos, iniciou sua trajetória no UFC na temporada 2023. Desde então possui um cartel de oito lutas na franquia, com sete vitórias, cinco delas seguidas e duas derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

ufc

melk costa

mais epsortes

jornal amazônia

porto de moz

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

CAMPEÃO

Brasil é campeão sul-americano sub-17 de basquete com protagonismo de paraense na decisão

João Gluck, que é filho do presidente da FPF, marcou 16 pontos e ajudou a sustentar a vantagem brasileira ao longo de toda a partida

15.12.25 21h15

VAI COMEÇAR!

Mundial de Clubes de Vôlei começa nesta terça-feira no Mangueirinho; confira os jogos

Competição da FIVB reúne três clubes brasileiros e cinco estrangeiros e movimenta a capital paraense com estreia histórica do torneio na cidade

15.12.25 20h25

FUTEBOL

UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer

Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP)

15.12.25 14h18

MAIS ESPORTES

Em busca da 5ª vitória seguida, paraense Melk Costa enfrenta francês no UFC: 'Vou finalizar ele'

Esta será a quarta luta do ano do atleta e marca o último evento do ano da organização

13.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série A 2026

CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo

O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro

16.12.25 0h30

Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas

16.12.25 0h27

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

futebol

Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém'

O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense

16.12.25 0h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda