Brasil é campeão sul-americano sub-17 de basquete com protagonismo de paraense na decisão

A Seleção Brasileira masculina sub-17 de basquete conquistou neste domingo (14), em Assunção, no Paraguai, o título do Campeonato Sul-Americano da categoria de forma invicta. Na final, o Brasil venceu a Argentina por 98 a 77 e confirmou uma campanha marcada por amplo domínio sobre os adversários. Entre os destaques da conquista está o paraense João Gluck, que atuou como capitão na decisão e teve participação decisiva no resultado.

Com a braçadeira no braço, João foi um dos líderes em quadra na final contra os argentinos. O ala, que é filho de Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), marcou 16 pontos e ajudou a sustentar a vantagem brasileira ao longo de toda a partida. O Brasil esteve à frente do placar do início ao fim e respondeu com eficiência sempre que o rival tentou reagir.

A campanha brasileira no Sul-Americano sub-17 foi consistente desde a primeira fase, com vitórias sobre Chile (99 a 70), Venezuela (94 a 79) e Paraguai (117 a 47). No mata-mata, a Seleção superou o Uruguai por 106 a 52 antes de vencer a Argentina na final.

Além do título, o Brasil garantiu vaga na Americup sub-18 de 2026, torneio que vale classificação para a Copa do Mundo sub-19 de 2027. A conquista também reforça o bom momento do basquete brasileiro em categorias de base, coroando um ano com resultados expressivos em diferentes competições internacionais.

Natural do Pará, João Gluck iniciou a trajetória no basquete nas categorias de base do Paysandu, passou pelo Regatas Campineiro, em São Paulo, e atualmente atua no basquete espanhol. Na campanha do título sul-americano, o paraense foi presença constante entre os principais nomes da equipe e simbolizou, como capitão na final, a força de uma geração que terminou a competição sem derrotas.