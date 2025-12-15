LeBron James decide no fim e evita derrota de virada dos Lakers para o Phoenix Suns na NBA O astro, que terminou com 26 pontos, errou o primeiro lance livre decisivo, mas converteu os dois seguintes, colocando os Lakers à frente Redação O Liberal com informações da AE 15.12.25 9h07 O Los Angeles Lakers garantiu uma vitória apertada na noite de domingo, superando o Phoenix Suns por 116 a 114. A equipe da Califórnia contou com a frieza de LeBron James, que converteu lances livres decisivos a apenas 3,9 segundos do fim da partida, tornando-se o herói do confronto válido pela temporada regular da NBA. O placar esteve por um triz. O Phoenix chegou a perder por 99 a 79 com sete minutos restantes, mas engatou uma reviravolta e assumiu a liderança (114 a 113) faltando 12 segundos. Foi neste momento de virada iminente que o veterano LeBron James, de 40 anos, interveio. LeBron sofreu falta de Devin Booker em uma tentativa de cesta de três pontos. O astro, que encerrou a partida com 26 pontos, errou o primeiro lance livre, mas converteu os dois seguintes, colocando os Lakers novamente à frente do placar, com 115 a 114. Destaques de outros jogos da NBA Na sequência, os Suns foram para o ataque final, mas LeBron James apareceu novamente para bloquear um arremesso de Grayson Allen. No rebote, Marcus Smart sofreu falta e, convertendo um lance livre, definiu o marcador final em 116 a 114 para os Lakers. Apesar da derrota, Luka Doncic foi o cestinha da partida com 29 pontos, sendo a principal peça ofensiva de sua equipe. Pelo lado dos Suns, Devin Booker foi o maior pontuador, com 27 pontos. Portland Trail Blazers vence Golden State Warriors Em outra partida movimentada da rodada, o Portland Trail Blazers fez valer o mando de quadra e derrotou o Golden State Warriors por 136 a 131. O confronto, realizado no Moda Center, foi bastante disputado até os momentos finais. Jerami Grant e Shaedon Sharpe foram os líderes dos anfitriões, ambos com 35 pontos. O grande destaque individual do duelo, contudo, foi Stephen Curry. Ele terminou a partida com impressionantes 48 pontos. A pontaria de Stephen Curry estava calibrada, com 12 de 19 arremessos triplos convertidos. O armador dos Warriors ficou a apenas um ponto de igualar sua melhor marca na carreira, estabelecida no início da temporada 2016/2017, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe. Confira os resultados da rodada de domingo da NBA Indiana Pacers 89 x 108 Washington Wizards Cleveland Cavaliers 111 x 119 Charlotte Hornets Atlanta Hawks 120 x 117 Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 127 x 82 Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 117 x 103 Sacramento Kings Chicago Bulls 104 x 114 New Orleans Pelicans Phoenix Suns 114 x 116 Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers 136 x 131 Golden State Warriors Jogos da NBA nesta segunda-feira Boston Celtics x Detroit Pistons Miami Heat x Toronto Raptors Utah Jazz x Dallas Mavericks Denver Nuggets x Houston Rockets Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers Phoenix Suns LeBron James COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01