LeBron James decide no fim e evita derrota de virada dos Lakers para o Phoenix Suns na NBA

O Los Angeles Lakers garantiu uma vitória apertada na noite de domingo, superando o Phoenix Suns por 116 a 114. A equipe da Califórnia contou com a frieza de LeBron James, que converteu lances livres decisivos a apenas 3,9 segundos do fim da partida, tornando-se o herói do confronto válido pela temporada regular da NBA.

O placar esteve por um triz. O Phoenix chegou a perder por 99 a 79 com sete minutos restantes, mas engatou uma reviravolta e assumiu a liderança (114 a 113) faltando 12 segundos. Foi neste momento de virada iminente que o veterano LeBron James, de 40 anos, interveio.

LeBron sofreu falta de Devin Booker em uma tentativa de cesta de três pontos. O astro, que encerrou a partida com 26 pontos, errou o primeiro lance livre, mas converteu os dois seguintes, colocando os Lakers novamente à frente do placar, com 115 a 114.

Destaques de outros jogos da NBA

Na sequência, os Suns foram para o ataque final, mas LeBron James apareceu novamente para bloquear um arremesso de Grayson Allen. No rebote, Marcus Smart sofreu falta e, convertendo um lance livre, definiu o marcador final em 116 a 114 para os Lakers.

Apesar da derrota, Luka Doncic foi o cestinha da partida com 29 pontos, sendo a principal peça ofensiva de sua equipe. Pelo lado dos Suns, Devin Booker foi o maior pontuador, com 27 pontos.

Portland Trail Blazers vence Golden State Warriors

Em outra partida movimentada da rodada, o Portland Trail Blazers fez valer o mando de quadra e derrotou o Golden State Warriors por 136 a 131. O confronto, realizado no Moda Center, foi bastante disputado até os momentos finais.

Jerami Grant e Shaedon Sharpe foram os líderes dos anfitriões, ambos com 35 pontos. O grande destaque individual do duelo, contudo, foi Stephen Curry. Ele terminou a partida com impressionantes 48 pontos.

A pontaria de Stephen Curry estava calibrada, com 12 de 19 arremessos triplos convertidos. O armador dos Warriors ficou a apenas um ponto de igualar sua melhor marca na carreira, estabelecida no início da temporada 2016/2017, mas não conseguiu evitar a derrota de sua equipe.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA

Indiana Pacers 89 x 108 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 111 x 119 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 120 x 117 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 127 x 82 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 117 x 103 Sacramento Kings

Chicago Bulls 104 x 114 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 114 x 116 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 136 x 131 Golden State Warriors

Jogos da NBA nesta segunda-feira

Boston Celtics x Detroit Pistons

Miami Heat x Toronto Raptors

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies