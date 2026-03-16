Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI Fábio Will 16.03.26 12h43 Pedro pode igualar e passar Gabigol (Gilvan de Souza / CRF) O Remo enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira (19), às 20h, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ganha um ingrediente extra por causa do atacante Pedro, que pode alcançar uma marca histórica com a camisa rubro-negra. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O centroavante tem a chance de se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, caso marque no confronto diante do Leão Azul. A possível marca mostra a importância do jogador no ataque da equipe carioca nas últimas temporadas, já que o clube da Gávea vem ganhando praticamente tudo. O Remo chega para o confronto ainda em busca da primeira vitória na competição e tentando respirar fora da temida zona de rebaixamento. O duelo contra um dos principais clubes do país ocorre em um momento de pressão para o time paraense no campeonato, já que o Leão está no Z-4 e perdeu recentemente o título estadual para o Paysandu, seu maior rival. VEJA MAIS Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes Pedro Principal referência ofensiva do Flamengo, Pedro vem acumulando números expressivos desde que chegou ao clube. O atacante é um dos principais goleadores do elenco e pode alcançar um feito histórico justamente no duelo contra o Remo. Pedro possui 160 gols com a camisa do Flamengo, um a menos que Gabigol. Caso ele marque diante do Remo, Pedro pode igualar a marca de Gabigol ou até mesmo ultrapassar o ex-companheiro rubro-negro, em gols no século XXI. Panorama O Flamengo ocupa a 5ª posição na tabela com 10 pontos e um jogo a menos. Já o Remo, sem vencer na competição e ocupa a 18ª colocação com 3 pontos. A partida ocorre às 20h da próxima quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) e terá a transmissão lance a lance pelo Portal Oliberal.com e também da Rádio Liberal +. Ranking dos maiores artilheiros do Flamengo no século XXI 1º - Gabigol - 161 gols 2º - Pedro - 160 3º - Bruno Henrique - 112 4º - Arrascaeta - 101 5º - Renato Abreu - 73 6º - Vágner Love e Obina - 47 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo atacante pedro flamengo flamengo x remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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