Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes

O Remo enfrenta o Flamengo na próxima quinta-feira (19), às 20h, no estádio do Maracanã, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ganha um ingrediente extra por causa do atacante Pedro, que pode alcançar uma marca histórica com a camisa rubro-negra.

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O centroavante tem a chance de se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, caso marque no confronto diante do Leão Azul. A possível marca mostra a importância do jogador no ataque da equipe carioca nas últimas temporadas, já que o clube da Gávea vem ganhando praticamente tudo.

O Remo chega para o confronto ainda em busca da primeira vitória na competição e tentando respirar fora da temida zona de rebaixamento. O duelo contra um dos principais clubes do país ocorre em um momento de pressão para o time paraense no campeonato, já que o Leão está no Z-4 e perdeu recentemente o título estadual para o Paysandu, seu maior rival.

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Pedro

Principal referência ofensiva do Flamengo, Pedro vem acumulando números expressivos desde que chegou ao clube. O atacante é um dos principais goleadores do elenco e pode alcançar um feito histórico justamente no duelo contra o Remo. Pedro possui 160 gols com a camisa do Flamengo, um a menos que Gabigol. Caso ele marque diante do Remo, Pedro pode igualar a marca de Gabigol ou até mesmo ultrapassar o ex-companheiro rubro-negro, em gols no século XXI.

Panorama

O Flamengo ocupa a 5ª posição na tabela com 10 pontos e um jogo a menos. Já o Remo, sem vencer na competição e ocupa a 18ª colocação com 3 pontos. A partida ocorre às 20h da próxima quinta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) e terá a transmissão lance a lance pelo Portal Oliberal.com e também da Rádio Liberal +.

Ranking dos maiores artilheiros do Flamengo no século XXI

1º - Gabigol - 161 gols

2º - Pedro - 160

3º - Bruno Henrique - 112

4º - Arrascaeta - 101

5º - Renato Abreu - 73

6º - Vágner Love e Obina - 47