Remo tenta quebrar tabu de 23 anos sem vencer o Botafogo Leão não supera o time carioca desde 2003 e busca encerrar sequência negativa no duelo pela Série A O Liberal 30.04.26 20h19 Nos últimos dois encontros entre os times, pela Série B de 2021, o Remo perdeu ambos. (Fernando Torres/AGIF) O Clube do Remo entra em campo neste sábado (2), contra o Botafogo, no Engenhão, com um desafio que vai além da tabela: encerrar um longo tabu no confronto direto. O Leão Azul não vence o adversário carioca há 23 anos, considerando partidas oficiais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A última vitória azulina sobre o Botafogo aconteceu na Série B de 2003. Na ocasião, o Remo venceu por 2 a 1, com gols de Gian e Valdomiro. Desde então, o retrospecto tem sido favorável ao clube do Rio de Janeiro. O histórico geral do confronto mostra equilíbrio em número reduzido de partidas. Em 10 jogos disputados, o Botafogo soma cinco vitórias, contra três do Remo, além de dois empates. Outras fontes apontam até 20 confrontos, com 12 triunfos do time carioca e cinco do paraense. Nos duelos mais recentes, a vantagem alvinegra se mantém. Pela Série B de 2021, o Botafogo venceu os dois encontros: 3 a 0, no Rio de Janeiro, e 1 a 0, em Belém. Antes disso, as equipes também se enfrentaram em 2003, com dois triunfos para o Botafogo e um para o Remo. VEJA MAIS Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Jogando fora de casa, o desafio azulino é ainda maior. Em quatro partidas disputadas no Rio, o Botafogo venceu três, enquanto o Remo conseguiu apenas um triunfo. Já em Belém, o equilíbrio é maior: em seis jogos, são duas vitórias para cada lado e dois empates. O encontro deste fim de semana também marca o reencontro das equipes na elite nacional após um longo período. O Remo ficou 32 anos afastado da Série A e retornou apenas em 2026, o que contribuiu para o número reduzido de confrontos recentes. Na atual edição do Campeonato Brasileiro, os momentos são distintos. O Botafogo ocupa a oitava posição, com 17 pontos, e vem de vitória por 3 a 0 sobre o Independiente Petrolero, pela Copa Sul-Americana. Já o Remo aparece na 19ª colocação, com oito pontos, tentando reagir na competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol botafogo x remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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