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Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A

Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição

O Liberal

A condição de vice-lanterna da Série A vem incomodando o Clube do Remo. Em 13 rodadas, o time paraense venceu apenas um jogo na competição e empatou outros cinco. Com apenas oito pontos, os azulinos já não disfarçam mais o incômodo com a má fase.

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Até os jogadores mais experientes do grupo sabem que passar tanto tempo sem vencer pode ser um problema para a parte final da competição. Sendo assim, os azulinos só têm uma coisa a fazer: conseguir os três pontos do próximo compromisso, contra o Botafogo.

"Vencer essa primeira partida fora vai tirar um peso. Teve jogos em que ficamos muito perto, contra Atlético e Grêmio. Acho que está na hora de conseguir essa vitória, mesmo sendo na casa deles", afirma Yago Pikachu.

A próxima chance será contra o Botafogo, neste sábado (2), no Engenhão. Para os azulinos, não importa quem, o importante é somar a vitória fora de casa.

"Será um jogo diferente, porque sabemos do peso e da tradição da camisa deles. Mas vejo a gente mais necessitado que o nosso adversário. Eles estão bem no Brasileiro, e nós pretendemos sair dessa zona de desconforto. Para isso, precisamos pontuar fora de casa."

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Enquanto o Remo é o 19º, o Botafogo abre o G8 e chega embalado por uma bela vitória por 3 a 0 sobre o Independiente, pela Copa Sul-Americana, justamente no estádio onde os azulinos irão atuar.

"É um jogo especial, porque é do tipo que sempre desejamos jogar. E esse não será diferente. Espero que a gente esteja bem preparado para fazer o melhor, trazer pontos e, quem sabe, a primeira vitória fora de casa", acrescenta o atleta, que espera também o apoio da torcida.

"A gente sabe que o nosso torcedor vai a todo canto, seja no Rio, no Sul. Vamos para Chapecó e sei que temos torcedor lá. Precisamos valorizar isso também. Tem muitos paraenses fora do estado que fazem um esforço grande para ver o Remo, além, é claro, dos torcedores daqui", encerra.

 

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