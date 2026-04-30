Remo busca primeira vitória fora para aliviar pressão na Série A Vice-lanterna, Leão encara o Botafogo no Engenhão tentando encerrar jejum e ganhar fôlego na competição O Liberal 30.04.26 19h48 A condição de vice-lanterna da Série A vem incomodando o Clube do Remo. Em 13 rodadas, o time paraense venceu apenas um jogo na competição e empatou outros cinco. Com apenas oito pontos, os azulinos já não disfarçam mais o incômodo com a má fase. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Até os jogadores mais experientes do grupo sabem que passar tanto tempo sem vencer pode ser um problema para a parte final da competição. Sendo assim, os azulinos só têm uma coisa a fazer: conseguir os três pontos do próximo compromisso, contra o Botafogo. "Vencer essa primeira partida fora vai tirar um peso. Teve jogos em que ficamos muito perto, contra Atlético e Grêmio. Acho que está na hora de conseguir essa vitória, mesmo sendo na casa deles", afirma Yago Pikachu. A próxima chance será contra o Botafogo, neste sábado (2), no Engenhão. Para os azulinos, não importa quem, o importante é somar a vitória fora de casa. "Será um jogo diferente, porque sabemos do peso e da tradição da camisa deles. Mas vejo a gente mais necessitado que o nosso adversário. Eles estão bem no Brasileiro, e nós pretendemos sair dessa zona de desconforto. Para isso, precisamos pontuar fora de casa." VEJA MAIS Campeão da Copa Verde 2026 pode ganhar vaga em competição da Conmebol Informação foi confirmada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas. Eliminado da Copa Norte, Remo foca na Série A e estabelece meta de pontos antes da pausa do Mundial Time azulino venceu o Galvez, mas se despediu do torneio e mira recuperação no Brasileirão, aponta auxiliar Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados Enquanto o Remo é o 19º, o Botafogo abre o G8 e chega embalado por uma bela vitória por 3 a 0 sobre o Independiente, pela Copa Sul-Americana, justamente no estádio onde os azulinos irão atuar. "É um jogo especial, porque é do tipo que sempre desejamos jogar. E esse não será diferente. Espero que a gente esteja bem preparado para fazer o melhor, trazer pontos e, quem sabe, a primeira vitória fora de casa", acrescenta o atleta, que espera também o apoio da torcida. "A gente sabe que o nosso torcedor vai a todo canto, seja no Rio, no Sul. Vamos para Chapecó e sei que temos torcedor lá. Precisamos valorizar isso também. Tem muitos paraenses fora do estado que fazem um esforço grande para ver o Remo, além, é claro, dos torcedores daqui", encerra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro remo x botafogo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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