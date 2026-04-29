Remo vence de virada, mas se despede da Copa Norte Leão Azul reage contra o Galvez, termina em quarto no grupo com sete pontos e foca na Série A após eliminação O Liberal 29.04.26 21h15 O Leão Azul se despediu da Copa Norte com vitória sobre o Galvez. (Samara Miranda / Remo) Já eliminado e apenas cumprindo tabela, o Remo fechou sua participação na Copa Norte com uma vitória de virada sobre o Galvez por 2 a 1, no Estádio Modelão, em Castanhal. Mesmo sem chances de avançar, a equipe azulina mostrou reação após sair atrás no placar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O resultado, no entanto, não foi suficiente para evitar a eliminação. O Remo terminou na quarta colocação do grupo, com sete pontos somados. Águia de Marabá e Porto Velho avançaram para a próxima fase da competição. O time acreano abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Leozinho aproveitou boa jogada ofensiva e finalizou com precisão. A resposta azulina veio ainda na etapa inicial: aos 28, Panagiotis apareceu bem para empatar a partida e recolocar o Remo no jogo. VEJA MAIS Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento Mesmo com o empate, a atuação seguiu levantando questionamentos sobre a instabilidade da equipe, que já não tinha mais chances de classificação. Na etapa final, porém, o time conseguiu a virada. Aos 36 minutos, Catarozzi aproveitou cruzamento de Patrick de Paula e marcou o gol que garantiu o triunfo. A partida também serviu para o técnico Léo Condé observar variações táticas e testar alternativas no elenco visando a sequência da temporada. Eliminado da Copa Norte, o Remo agora volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será fora de casa, diante do Botafogo, neste sábado (2), às 16h, no Estádio Nilton Santos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa norte 2026 remo x galvez jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo vence de virada, mas se despede da Copa Norte Leão Azul reage contra o Galvez, termina em quarto no grupo com sete pontos e foca na Série A após eliminação 29.04.26 21h15 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47