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Remo vence de virada, mas se despede da Copa Norte

Leão Azul reage contra o Galvez, termina em quarto no grupo com sete pontos e foca na Série A após eliminação

O Liberal
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O Leão Azul se despediu da Copa Norte com vitória sobre o Galvez. (Samara Miranda / Remo)

Já eliminado e apenas cumprindo tabela, o Remo fechou sua participação na Copa Norte com uma vitória de virada sobre o Galvez por 2 a 1, no Estádio Modelão, em Castanhal. Mesmo sem chances de avançar, a equipe azulina mostrou reação após sair atrás no placar.

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O resultado, no entanto, não foi suficiente para evitar a eliminação. O Remo terminou na quarta colocação do grupo, com sete pontos somados. Águia de Marabá e Porto Velho avançaram para a próxima fase da competição.

O time acreano abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Leozinho aproveitou boa jogada ofensiva e finalizou com precisão. A resposta azulina veio ainda na etapa inicial: aos 28, Panagiotis apareceu bem para empatar a partida e recolocar o Remo no jogo.

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Mesmo com o empate, a atuação seguiu levantando questionamentos sobre a instabilidade da equipe, que já não tinha mais chances de classificação. Na etapa final, porém, o time conseguiu a virada. Aos 36 minutos, Catarozzi aproveitou cruzamento de Patrick de Paula e marcou o gol que garantiu o triunfo.

A partida também serviu para o técnico Léo Condé observar variações táticas e testar alternativas no elenco visando a sequência da temporada. Eliminado da Copa Norte, o Remo agora volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso será fora de casa, diante do Botafogo, neste sábado (2), às 16h, no Estádio Nilton Santos.

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