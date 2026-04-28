Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento Fábio Will 28.04.26 14h03 Marcelinho é dúvida (Raul Martins / Remo) O Remo pode não contar com o lateral-direito Marcelinho para o confronto contra o Botafogo-RJ, pela 14ª rodada da Série A, marcado para sábado (2), às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O jogador está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa direita. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marcelinho segue em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). A presença dele na partida ainda é incerta e depende da evolução clínica nos próximos dias. A lesão ocorreu durante o jogo contra o Cruzeiro, no último fim de semana. O atleta deixou o gramado ao final da partida com dores e iniciou o tratamento ainda no sábado. Departamento médico avalia situação de Marcelinho O lateral passou por exames no último domingo para saber a gravidade da lesão e reavaliado pelo departamento médico do clube ontem e também nesta terça (28). Marcelinho permanece em tratamento intensivo, correndo contra o tempo para tentar ser relacionado pelo técnico Léo Condé. Até o momento, não há confirmação sobre a liberação para o jogo contra o Fogão, no próximo sábado. Caso seja vetado, o técnico Léo Condé deve utilizar Matheus Alexandre como opção. VEJA MAIS Tonhão admite falhas na montagem do elenco do Remo: ‘erros foram cometidos’ Presidente do Remo afirmou que falhou na montagem do time para a temporada mais importante da história do clube Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada Outros desfalques seguem no elenco azulino O Remo vem sofrendo com lesões no elenco. Além de Marcelinho, o Leão Azul ainda tem outros jogadores no departamento médico. A equipe não pode contar com o meia David Braga e o atacante Gabriel Taliari. Outro que está no DM é o meio-campista Vitor Bueno, que lesionou, voltou a ser relacionado, mas voltou a sentir dores no mesmo local e segue sendo avaliado. Números Marcelinho, de 27 anos, é titular da equipe e tem sido peça importante no time azulino. Em sua segunda temporada pelo clube, soma 16 partidas em 2024, com um gol e uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo marcelinho botafogo x remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas 28.04.26 11h11