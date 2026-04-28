Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão

O Remo pode não contar com o lateral-direito Marcelinho para o confronto contra o Botafogo-RJ, pela 14ª rodada da Série A, marcado para sábado (2), às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O jogador está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa direita.

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Marcelinho segue em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (Nasp). A presença dele na partida ainda é incerta e depende da evolução clínica nos próximos dias. A lesão ocorreu durante o jogo contra o Cruzeiro, no último fim de semana. O atleta deixou o gramado ao final da partida com dores e iniciou o tratamento ainda no sábado.

Departamento médico avalia situação de Marcelinho

O lateral passou por exames no último domingo para saber a gravidade da lesão e reavaliado pelo departamento médico do clube ontem e também nesta terça (28). Marcelinho permanece em tratamento intensivo, correndo contra o tempo para tentar ser relacionado pelo técnico Léo Condé. Até o momento, não há confirmação sobre a liberação para o jogo contra o Fogão, no próximo sábado. Caso seja vetado, o técnico Léo Condé deve utilizar Matheus Alexandre como opção.

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Outros desfalques seguem no elenco azulino

O Remo vem sofrendo com lesões no elenco. Além de Marcelinho, o Leão Azul ainda tem outros jogadores no departamento médico. A equipe não pode contar com o meia David Braga e o atacante Gabriel Taliari. Outro que está no DM é o meio-campista Vitor Bueno, que lesionou, voltou a ser relacionado, mas voltou a sentir dores no mesmo local e segue sendo avaliado.

Números

Marcelinho, de 27 anos, é titular da equipe e tem sido peça importante no time azulino. Em sua segunda temporada pelo clube, soma 16 partidas em 2024, com um gol e uma assistência.