Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada O Liberal 27.04.26 20h59 Leão Azul segue seu calvário na zona de rebaixamento (Cristino Martins / O Liberal) O Remo vive um momento delicado na temporada. Perdeu o título do Parazão para o seu maior rival, foi eliminado da Copa Norte e é o vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube perdeu para o Cruzeiro-MG, na última rodada, dentro do Baenão, e segue dentro da zona de rebaixamento, onde vai permanecer por pelo menos mais duas rodadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com a derrota para o Cruzeiro-MG, por 1 a 0, o Remo se manteve com apenas 8 pontos, na 19ª colocação na tabela da Série A, atrás apenas da Chapecoense-SC, que possui os mesmos 8 pontos, porém o time catarinense tem um jogo a menos que o Leão Azul. Os resultados da 13ª rodada do Brasileirão fizeram o Remo se distanciar do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Antes, a diferença era de 4 pontos, porém, após o término da rodada, a diferença passou para 6 pontos, já que o Internacional-RS, primeiro clube fora do Z4, está com 14 pontos. VEJA MAIS Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' Esse cenário coloca o Remo longe de sair da temida zona de rebaixamento. Mesmo se vencer as próximas duas rodadas, o Leão se manterá dentro da zona de risco. Os próximos dois jogos do Remo na Série A serão diante do Botafogo-RJ, fora de casa, no próximo sábado (2), às 16h, no Engenhão, e depois o Palmeiras-SP, no dia 10, às 16h, no Mangueirão, em Belém. Além do Remo, compõem a zona de rebaixamento neste momento na Série A, após 13 rodadas, o Santos-SP, com 14 pontos, na 17ª colocação, o Mirassol-SP, com 9 pontos, na 18ª, e a Chapecoense-SC, na 20ª posição, com 8 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 Futebol Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. 27.04.26 15h31 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31