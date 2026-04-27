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Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento

Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada

O Liberal
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Leão Azul segue seu calvário na zona de rebaixamento (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo vive um momento delicado na temporada. Perdeu o título do Parazão para o seu maior rival, foi eliminado da Copa Norte e é o vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube perdeu para o Cruzeiro-MG, na última rodada, dentro do Baenão, e segue dentro da zona de rebaixamento, onde vai permanecer por pelo menos mais duas rodadas.

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Com a derrota para o Cruzeiro-MG, por 1 a 0, o Remo se manteve com apenas 8 pontos, na 19ª colocação na tabela da Série A, atrás apenas da Chapecoense-SC, que possui os mesmos 8 pontos, porém o time catarinense tem um jogo a menos que o Leão Azul.

Os resultados da 13ª rodada do Brasileirão fizeram o Remo se distanciar do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Antes, a diferença era de 4 pontos, porém, após o término da rodada, a diferença passou para 6 pontos, já que o Internacional-RS, primeiro clube fora do Z4, está com 14 pontos.

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Esse cenário coloca o Remo longe de sair da temida zona de rebaixamento. Mesmo se vencer as próximas duas rodadas, o Leão se manterá dentro da zona de risco. Os próximos dois jogos do Remo na Série A serão diante do Botafogo-RJ, fora de casa, no próximo sábado (2), às 16h, no Engenhão, e depois o Palmeiras-SP, no dia 10, às 16h, no Mangueirão, em Belém.

Além do Remo, compõem a zona de rebaixamento neste momento na Série A, após 13 rodadas, o Santos-SP, com 14 pontos, na 17ª colocação, o Mirassol-SP, com 9 pontos, na 18ª, e a Chapecoense-SC, na 20ª posição, com 8 pontos.

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