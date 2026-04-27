Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco

Após a partida contra o Cruzeiro, válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o treinador Léo Condé explicou a escolha por deixar Picco no banco e optar por Zé Welison e Patrick como titulares. Segundo o técnico, a decisão é técnica, por achar que, no momento, os jogadores estão melhores.

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"Eu tenho o máximo de respeito pelo torcedor, mas a gente está no dia a dia, observando. No meu entendimento, o Zé Welison e o Patrick estão bem. Ficaria um meio de campo muito pesado se eu colocasse mais um volante com a mesma característica. Zé Welison e Picco são primeiros volantes. Patrick faz um segundo, ora faz o primeiro. Já o Zé Ricardo consegue pisar um pouco mais à frente, por isso é opção pelo Zé Ricardo e não pelo Picco", explicou Léo Condé.

O treinador tem sido criticado por alguns torcedores por deixar o volante argentino no banco. Contra o Cruzeiro, por exemplo, Picco, assim como nas últimas partidas, entrou com cerca de 10 minutos para o fim da partida. Conforme o Sofascore, site especializado em estatística do futebol, o jogador teve 100% de aproveitamento de passes (6), além de uma movimentação considerável em campo, tendo recebido nota 7, mesmo com a baixa minutagem.

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Ainda na coletiva, Condé destacou a qualidade do jogador e disse que, como o campeonato é longo, pode haver rodagem na posição.

"O Picco é um bom jogador, tem boa capacidade. O campeonato é muito longo, tem muitos jogos pela frente, vai rodar, vai ter momento que vai jogar Picco e Zé Wellison. Independente de quem vai jogar ali, você pode ganhar ou perder, mas são boas opções. Eu acho que a posição em que o Remo está bem servido são três, quatro volantes ali de boa capacidade. Talvez em outra posição, até pelas lesões, a gente sentiu falta no jogo de hoje, não foi essa posição", completou o técnico.

O Remo perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro. Esta foi a primeira derrota do clube azulino em casa para o time mineiro. O resultado mantém o Leão Azul com apenas oito pontos e na 19ª colocação do campeonato. Na 14ª rodada do Brasileirão, a equipe encara o Botafogo, no Rio de Janeiro.