Série C: adversário do Paysandu neste sábado possui cinco jogadores ex-Remo

O adversário do Paysandu neste sábado (24) pela Série C possui cinco jogadores com passagens pelo Remo. O Treze-PB, encara o Papão pela 12ª rodada e o técnico do clube alvinegro, Márcio Fernandes, que passou pelo Leão ano passado recebeu mais um reforço hoje.

O atacante Danillo Bala, de 27 anos, que estava no Bahia de Feira-BA, foi apresentado no Galo. Bala jogou em 2019 pelo Remo, fez cinco jogos com a camisa azulina e não marcou gols. Outros que passaram pelo clube paraense são: o zagueiro Ítalo (2016), volante Robson (2019), meia Douglas Packer (2019/2020) e o atacante argentino Frontini (2010).

Seja bem-vindo, Danillo Bala! O atacante de 27 anos é o mais novo reforço do Galo para a sequência da Série C! Natural de Propriá/SE, o atleta tem passagens por clubes como Confiança/SE, CRB/AL, Remo/PA, entre outros, sendo o Bahia de Feira/BA seu último clube. pic.twitter.com/luuKvejUaY — Treze Futebol Clube (de 🏡) (@TrezeFC) October 23, 2020

Treze x Paysandu jogam neste sábado (24), em Campina Grande (PB), pela Série C. A partida é um confronto direto na tabela e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com