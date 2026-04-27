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Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor'

Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina

O Liberal
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Jogador chegou ao clube para a disputa da Série B em 2025 (Reprodução / Instagram)

O atacante uruguaio Nico Ferreira confirmou, por meio das redes sociais, a saída do Remo. A informação já havia sido adiantada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. O jogador não conseguiu se firmar na equipe, perdeu espaço e foi pouco utilizado na Série A do Campeonato Brasileiro.

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Em uma publicação nos stories do Instagram, o jogador agradeceu ao clube pela passagem e disse estar na torcida pelo time.

"Muito obrigado, Clube do Remo, por me permitir fazer parte da sua história. Vou levar a sua torcida no meu coração. Desejo a vocês o melhor em tudo o que vier. Nico", escreveu o jogador.

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O atacante chegou ao Remo no meio da temporada de 2025, como um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro, por meio de empréstimo do Montevideo Wanderers, do Uruguai. A negociação girou em torno de 120 mil dólares, mais de R$ 671 mil na cotação da época. No ano passado, o jogador disputou 16 partidas, marcou dois gols, deu três assistências e fez parte da campanha do acesso histórico à elite do futebol brasileiro.

image Jogador se despediu do clube (Reprodução / Instagram / nicoferreira.11)

Como a maioria dos remanescentes do ano passado, o jogador ficou para ser utilizado no time B do Remo, que disputou o Campeonato Paraense e a Copa Norte, além da Supercopa Grão-Pará, da qual foi campeão. A campanha das equipes nessas competições foi abaixo do esperado, e Nico não teve muitas oportunidades no grupo principal, tendo jogado apenas uma partida na Série A. A última partida do uruguaio foi na terceira rodada da Copa Norte, em que o Remo recebeu o Amazonas-AM e venceu por 1 a 0.

Ao todo, em 2026, foram 10 partidas e dois gols com a camisa azulina.

Com a saída, Ferreira deve retornar ao Montevideo Wanderers, onde iniciou a carreira na base e estreou como profissional, tendo feito um total de 100 partidas no time.

Até o momento, o clube ainda não confirmou oficialmente a saída do jogador.

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