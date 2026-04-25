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Condé aponta falta de eficiência e improvisos após nova derrota do Remo

Técnico vê evolução no desempenho, mas lamenta erros nas finalizações e impacto de desfalques na equipe

O Liberal
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Léo Condé não escondeu a insatisfação com mais uma derrota. (Cristino Martins / O Liberal)

Após a sétima derrota no Brasileirão, o técnico do Remo comentou a situação da equipe e avaliou o desempenho dos jogadores. Para Léo Condé, o time segue criando, mas ainda peca nas finalizações — fator que ajuda a explicar a posição na parte de baixo da tabela.

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“Nos últimos três jogos fizemos cinco gols. Infelizmente, perdemos peças importantes para jogar em casa, como o Vitor Bueno, o Taliari e o David Braga, que é reserva imediato do Vitor. Aí improvisamos o Zé Ricardo. Fora de casa ele foi muito importante e hoje se movimentou bastante, buscou espaço e pressionou a saída, mas estava improvisado.”

Segundo o treinador, a necessidade de adaptações tem impactado o rendimento da equipe. Ele também destacou o equilíbrio do confronto, apesar do resultado negativo.

“De certa forma, não foi um jogo ruim só do Remo, também foi do Cruzeiro. Foi disputado, com muita pressão nos primeiros 20 minutos. Depois, eles, com uma capacidade grande e um elenco forte, se sobressaíram no fim do primeiro tempo.”

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Condé avaliou que o time apresentou melhora na etapa final, mas voltou a esbarrar na falta de precisão no ataque.

“No segundo tempo voltamos bem. O time pressionou. Tivemos mais chances, tentamos propor o jogo. A posse de bola foi mais ou menos igual. Faltou, talvez, a capacidade de fazer o gol, diferente deles, que fizeram.”

O treinador também comentou sobre o gramado do Baenão, alvo de críticas, e defendeu a definição de um local fixo para os jogos, já que o Mangueirão está impedido devido um show internacional no local.

“A questão já estava definida devido ao show. Acho que tem que definir um local e jogar sempre nele. Não é questão do estádio. Já jogamos bem em Salvador, no Olímpico, que são estádios onde o jogo fica mais preso, com a grama mais alta e pesada. Não foi só o Remo que sentiu”, concluiu.

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