Vitória fora de casa pela Copa do Brasil anima goleiro do Remo para os próximos jogos da Série A Marcelo Rangel destacou a evolução do elenco nos últimos jogos, incluindo o aumento na média de gols marcados O Liberal 24.04.26 19h38 Rangel projeta a permanência do Remo na Série A. (Luís Carlos/Ascom Remo) O Remo recebe o Cruzeiro neste sábado (25), em Belém, pela 13ª rodada da Série A. Os dois times vivem uma situação delicada na competição, frequentando a parte inferior da tabela classificatória. Por conta disso, o duelo tem proporções gigantescas para ambos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No lado azulino, um triunfo diante da torcida pode dar o gás necessário para outra meta a ser atingida na Série A: a primeira vitória fora de casa. Como visitante, o Remo acumula cinco derrotas e dois empates. Quando o cenário muda para a Copa do Brasil, o peso muda. Recentemente, o time venceu o Bahia por 3 a 1, em plena Arena Fonte Nova. Para os azulinos, é um sinal claro. "Uma vitória fora de casa, contra uma grande equipe e em um estádio lotado, dá muita confiança. Fizemos um grande jogo em todos os setores. Espero que possamos transferir esse tipo de jogo agora para o Campeonato Brasileiro, onde precisamos vencer", comenta o goleiro Marcelo Rangel, que vai além na avaliação do grupo. "A equipe fez cinco gols nos últimos dois jogos. Se mantivermos essa média daqui para frente, nosso time sempre vai estar muito próximo das vitórias". VEJA MAIS Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 Vitor Bueno nega saída do Remo e reforça compromisso com o clube Jogador afirmou que está focado na recuperação total da lesão para ficar 100% e ajudar o time E se vencer em casa para aumentar a confiança é um ponto necessário, o arqueiro diz que o Remo segue na direção certa. "Um estádio que sempre esteve lotado nos nossos jogos, que se transforma num verdadeiro caldeirão. Jogar aqui contra o Remo é muito difícil, já joguei contra e sei das dificuldades. Então a gente espera esse fator casa para conseguir esse resultado contra a equipe do Cruzeiro". Embora esteja na penúltima posição, o goleiro também avalia o futuro próximo. Entre os meses de junho e julho, a Série A será paralisada por conta da Copa do Mundo. Antes da interrupção, o arqueiro projeta uma pontuação mínima para equilibrar a meta de permanecer na primeira divisão. "Eu vejo que um mínimo seria de 20 pontos na metade do turno, onde faltam seis jogos, quatro deles em casa. Se isso acontecer, a gente vai para a parada da Copa com uma pontuação muito boa, perto daquilo que nos garante ficar na Série A", avalia. Depois da Raposa, o Remo enfrenta em casa O Palmeiras, Athletico-PR e São Paulo. Fora terá encontros contra Botafogo e Chapecoense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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