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Vitória fora de casa pela Copa do Brasil anima goleiro do Remo para os próximos jogos da Série A

Marcelo Rangel destacou a evolução do elenco nos últimos jogos, incluindo o aumento na média de gols marcados

O Liberal
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Rangel projeta a permanência do Remo na Série A. (Luís Carlos/Ascom Remo)

O Remo recebe o Cruzeiro neste sábado (25), em Belém, pela 13ª rodada da Série A. Os dois times vivem uma situação delicada na competição, frequentando a parte inferior da tabela classificatória. Por conta disso, o duelo tem proporções gigantescas para ambos.

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No lado azulino, um triunfo diante da torcida pode dar o gás necessário para outra meta a ser atingida na Série A: a primeira vitória fora de casa.

Como visitante, o Remo acumula cinco derrotas e dois empates. Quando o cenário muda para a Copa do Brasil, o peso muda. Recentemente, o time venceu o Bahia por 3 a 1, em plena Arena Fonte Nova. Para os azulinos, é um sinal claro.

"Uma vitória fora de casa, contra uma grande equipe e em um estádio lotado, dá muita confiança. Fizemos um grande jogo em todos os setores. Espero que possamos transferir esse tipo de jogo agora para o Campeonato Brasileiro, onde precisamos vencer", comenta o goleiro Marcelo Rangel, que vai além na avaliação do grupo.

"A equipe fez cinco gols nos últimos dois jogos. Se mantivermos essa média daqui para frente, nosso time sempre vai estar muito próximo das vitórias".

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E se vencer em casa para aumentar a confiança é um ponto necessário, o arqueiro diz que o Remo segue na direção certa.

"Um estádio que sempre esteve lotado nos nossos jogos, que se transforma num verdadeiro caldeirão. Jogar aqui contra o Remo é muito difícil, já joguei contra e sei das dificuldades. Então a gente espera esse fator casa para conseguir esse resultado contra a equipe do Cruzeiro".

Embora esteja na penúltima posição, o goleiro também avalia o futuro próximo. Entre os meses de junho e julho, a Série A será paralisada por conta da Copa do Mundo. Antes da interrupção, o arqueiro projeta uma pontuação mínima para equilibrar a meta de permanecer na primeira divisão.

"Eu vejo que um mínimo seria de 20 pontos na metade do turno, onde faltam seis jogos, quatro deles em casa. Se isso acontecer, a gente vai para a parada da Copa com uma pontuação muito boa, perto daquilo que nos garante ficar na Série A", avalia.

Depois da Raposa, o Remo enfrenta em casa O Palmeiras, Athletico-PR e São Paulo. Fora terá encontros contra Botafogo e Chapecoense. 

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