Lembra dele? Após defender Fortaleza e Ceará, cria do Remo vai jogar a Segundinha do Parazão

O Campeonato Paraense da Segunda Divisão, a famosa “Segundinha”, começou no último final de semana e as equipes se movimentam no mercado, buscando reforços. Um dos clubes tradicionais do futebol paraense foi atrás do lateral-direito Tiago Cametá, revelado na base do Remo e que rodou pelo Brasil e atuou fora do país, é o mais novo reforço Pinheirense.

Tiago Cametá, de 33 anos, surgiu nas categorias de base do Remo. Subiu para o profissional azulino na temporada 2012, ganhou destaque e deixou Belém. Cametá foi contratado pela Ponte Preta-SP e em seguida, emprestado ao Vila Nova-GO. Em 2014 foi contratado pelo Fortaleza-CE e no ano seguinte “atravessou” e foi jogar no Ceará, maior rival do Tricolor do Pici.

Cametá atuou pelo Ceará por três temporadas seguidas, somando 138 jogos com a camisa do Vozão Alencarino, conquistando os títulos do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste nas temporadas (2015 e 2016), marcando quatro gols nesse período.

Além de ter defendido as cores dos dois maiores clubes do futebol cearense, Tiago Cametá jogou também pelo Avaí-SC, Brasil de Pelotas-RS e Amazonas-AM, clube que esteve nesta temporada. O atleta também jogou fora do país, mais precisamente na Armênia, onde vestiu a camisa do Alashkert FC, por quatro temporadas.

O Pinheirense, novo clube de Tiago Cametá, está no grupo B, ao lado de Urumajó e Paragominas. Na estreia da competição, o General da Vila perdeu para o Urumajó por 2 a 0. O próximo compromisso da equipe de Icoaraci será nesta quarta-feira (11), às 15h30, contra o Paragominas, no Estádio Abelardo Conduru, no Distrito de Icoaraci, na grande Belém. Thiago Cametá teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e poderá estrear na Segundinha.