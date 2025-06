Daniel Paulista é apresentado pelo Sport e explica saída do Remo: 'Queria estar entre os melhores'

O ex-técnico do Remo, Daniel Paulista, foi apresentado oficialmente pelo Sport-PE na manhã desta quarta-feira (11). Durante a apresentação, o treinador falou sobre o término de seu trabalho com o time paraense e explicou os motivos que o levaram a aceitar o convite do Leão da Ilha.

"O momento de carreira. Eu estou voltando para casa. O fato de estar novamente na Série A do Campeonato Brasileiro foi um elemento importante. Enxerguei, em 27 rodadas, condições de tornar o Sport competitivo na competição e fazer a equipe pontuar para brigar pelos objetivos. Estou na minha casa, num lugar onde sei que o torcedor confia em mim", explicou o treinador.

Apesar da grande identificação e amor pelo time pernambucano, Daniel destacou várias vezes durante a entrevista que a questão profissional foi o fator decisivo para sua escolha. "Em momentos da nossa vida, principalmente profissional, precisamos fazer escolhas e tomar decisões. Em cima disso, o lado profissional pesou, de voltar à Série A, de estar novamente entre os melhores."

O treinador agradeceu ao Remo e seus dirigentes, destacando a receptividade do ex-executivo do Leão Azul, Sérgio Papelin, e do presidente Tonhão. Ele ressaltou que, apesar do pouco tempo de trabalho, viveu momentos únicos e especiais.

"Eu só tenho a agradecer ao Remo. Foi um clube onde eu quis trabalhar. Fui contratado pelo Sérgio Papelin, que foi um cara espetacular na minha chegada, que me abraçou juntamente com toda a diretoria, o presidente Tonhão e todos os colaboradores. Eu só tenho a agradecer ao Clube do Remo", disse Daniel.

Daniel comentou sobre a situação do Remo na Série B, ressaltando que, apesar do trabalho ter sido interrompido, o clube está bem encaminhado e pode sonhar com objetivos maiores, como o acesso à elite do futebol brasileiro.

"Os clubes onde passei sempre foram trabalhos de médio e longo prazo. No Remo, foi interrompido, mas o clube está em um caminho sólido, muito positivo para alcançar seus objetivos. Entregamos a equipe brigando pelo acesso. Foi um trabalho bem direcionado", comentou.

De forma indireta, o técnico respondeu à declaração do presidente do Remo, que disse ter ficado "decepcionado" após sua saída. Daniel afirmou que, muitas vezes, as pessoas confundem as relações de trabalho com as pessoais e que, nesses casos, é melhor buscar sempre as melhores oportunidades.

"É claro que muitos não entendem. Num primeiro momento, levam para o lado pessoal, como se estivéssemos abandonando o barco. Mas não podemos esquecer que é uma relação de trabalho, onde estamos buscando sempre as melhores oportunidades. E eu enxerguei, com certeza, que essa oportunidade eu não poderia deixar passar", falou sobre.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal, Caio Maia)