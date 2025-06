Capitão do Remo sobre novo técnico: 'A gente vai se dar bem'

Um dos protagonistas da virada emocionante contra o Operário no último domingo (8), o zagueiro e capitão Reynaldo, autor do primeiro gol da equipe paraense destacou a importância do resultado, especialmente após uma sequência de três partidas sem vencer, incluindo a primeira derrota na competição, diante do CRB, em Maceió, e dois empates contra Atlético Goianiense e Volta Redonda.

“A gente sabia que precisava ganhar, era um jogo muito importante. Vínhamos de uma derrota e dois empates, então precisávamos pontuar pra estar perto do G4, pra ter nosso acesso, que é o objetivo principal”, afirmou Reynaldo.

Com a vitória, o Remo chegou à 5ª colocação, colado no grupo de acesso, e se prepara agora para enfrentar o Athletico Paranaense, na Ligga Arena, em Curitiba. O zagueiro reconhece a dificuldade do desafio, mas garante que o time quer a vitória.

“Já joguei lá contra e sei o quanto é difícil, ainda mais jogando na casa deles. Mas vamos fazer uma boa semana de preparação pra fazer um grande jogo e buscar os três pontos”, disse.

O triunfo sobre o Operário foi comandado pelo técnico interino Flávio Garcia, que assumiu o time após a saída de Daniel Paulista, que aceitou proposta do Sport Recife. O clube trabalha para anunciar o novo treinador ainda nesta semana. Reynaldo acredita que a mudança no comando não será um obstáculo, e destaca a força do elenco neste momento de transição.

“Qualquer treinador que chegar vai nos ajudar e a gente também vai ajudar, porque nosso grupo está fechado dentro e fora de campo. É um grupo que realmente é amigo, que se importa um com o outro e isso tem feito a diferença”, destacou o capitão.

Sobre possíveis mudanças no esquema tático adotado por Daniel Paulista, Reynaldo adota um discurso pragmático e ressalta que o importante é manter o bom momento.

“Todos os treinadores têm um modo de jogar, um esquema que acreditam. Acredito que ele vai implementar e a gente vai se dar bem com esse novo esquema. Se for bom pro Remo, é o mais importante”, concluiu.