Pacotão azulino! Remo anuncia a contratação de mais dois reforços para a Série B

Após anunciar o atacante Marrony, o Remo confirmou a contratação de mais dois jogadores para a temporada: o meia Freitas e o zagueiro Kayky. Os jogadores chegam para reforçar o elenco azulino, que busca o acesso à elite do futebol brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Freitas tem 22 anos e é natural de Aracati, Ceará. O jogador possui passagens por equipes como Atlético Cearense, Tianguá, Grêmio Prudente e Fluminense.

Já o zagueiro Kayky, de 20 anos, é carioca e cria da base do Fluminense. Como profissional, além do Tricolor, o jogador atuou no Watford, da Inglaterra.

VEJA MAIS

Os nomes dos dois atletas são uma surpresa, visto que não estavam sendo cotados nos bastidores. Vale destacar, porém, que Marcos Braz, executivo do Remo, afirmou que o clube estava atrás de jogadores para compor o elenco, a fim de evitar o desgaste excessivo.

Os anúncios azulinos ocorrem no último dia da janela de transferência do mundial. Atualmente, além de reforços, o Leão Azul também está no mercado para encontrar um substituto para Daniel Paulista, que deixou a equipe na última sexta-feira (6). A expectativa é que até o fim desta semana, o clube já tenha um nome definido.

Em boa fase na Série B, o Leão Azul está na quinta posição da tabela, com 20 pontos. O próximo compromisso do time é no sábado (14), contra o Athletico-PR, fora de casa.