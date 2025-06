Remo anuncia a contratação de atacante ex-Vasco e Fluminense para a sequência da Série B

O Remo anunciou, na manhã desta terça-feira (10), a contratação do atacante Marrony, de 26 anos, como reforço para a sequência da Série B. O jogador tem passagens por clubes grandes, como Vasco e Fluminense, e chega como um importante reforço para o setor ofensivo azulino.

Segundo informou o Leão Azul, o novo atacante desembarcou em Belém na madrugada desta terça-feira (10) para realizar os exames médicos necessários e deve ser integrado ao elenco ainda nesta semana.

Em seu primeiro contato com o clube, Marrony disse estar feliz pela oportunidade no time azulino e motivado para iniciar os trabalhos com a equipe.

“Feliz por esse novo desafio e por jogar em um clube de tradição como o Clube do Remo. Vamos juntos fazer uma grande competição em busca dos objetivos”, declarou o jogador.

Cria da base do Vasco, onde também iniciou sua carreira como profissional, Marrony tem passagens por outros clubes de peso no Brasil, como Fluminense e Atlético-MG. Além disso, possui experiência no futebol europeu — o atacante estava atuando no Midtjylland, da Dinamarca.

Está é a primeira contratação do Leão Azul com Marcos Braz como executivo de futebol. Vale destacar que na última segunda-feira (9), o clube azulino anunciou a saída de dois atacantes: Ytalo, que se destacou na equipe na campanha do acesso, e Gabryel Martins. Com isso, Marrony chega em um momento importante, em que o time precisa do reforço na posição e passa por uma transição de modelo de trabalho, com a saída de Sérgio Pepelin e Daniel Paulista.