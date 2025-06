Mais um! Atacante deixa o Remo e vai jogar a Série C do Brasileiro; Leão agradece jogador

Após a saída do atacante Gabryel Martins, dispensado pelo Remo, outro atacante está fora dos planos da diretoria do Leão Azul. Ytalo, atacante que fez o gol do acesso à Série B, não faz mais parte do elenco azulino para a sequência da temporada.

Ytalo foi peça importante no acesso azulino (Thiago Gomes / OLiberal)

Ytalo deixou o Remo em comum acordo e será reforço na equipe do ABC-RN, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube nordestino anunciou a contratação do jogador, que chega para tentar recolocar a equipe alvinegra na Série B.

Nas redes sociais, o Remo fez questão de citar a importância do jogador nesse período, tanto pelo título do Parazão, quanto pelo acesso à Série B e desejou sorte no novo desafio.

“O Clube do Remo agradece ao atacante Ytalo pelos serviços prestados com raça, entrega e respeito ao manto azulino. Foram 52 partidas, 13 gols e 2 assistências com a camisa do Rei da Amazônia, dentre esses, o gol que garantiu o acesso do clube para a Série B. Ytalo também deixou sua marca na galeria de troféus do clube, conquistando o título do Campeonato Paraense 2025 com o Leão. Desejamos sucesso nos próximos desafios da sua carreira."