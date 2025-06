Marcos Braz faz previsão para contratação de novo técnico do Remo: 'Até quarta-feira'

A saída de Daniel Paulista deixou a torcida azulina preocupada. No entanto, mesmo sem treinador - sob o comando do auxiliar Flávio Garcia - o Remo venceu o Operário-PR no último domingo (8), no Mangueirão, por 2 a 1, e já tem uma previsão de quando o novo técnico pode chegar. Segundo o executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, o clube deve anunciar um substituto ainda esta semana.

"A previsão é que até quarta-feira a gente já tenha o próximo treinador. Isso não quer dizer que a gente vai exercer isso", afirmou Braz em entrevista ao repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+.

"Nós já estamos pensando, trabalhando paralelamente a isso. A gente não deixou de trabalhar em cima dos reforços, até para dar uma musculatura maior, porque ainda faltam 27 rodadas [pela frente], muito desgaste, a geografia não ajuda aqui, então, a gente tem que trabalhar para minimizar [esse desgaste] e para fazer com que ela seja um grau de dificuldade para os outros", declarou o executivo de futebol azulino", declarou o executivo de futebol azulino.

Apesar de o cenário não ser o ideal, o clube não quer apressar o processo. Braz já afirmou que a escolha do novo comandante será feita com "calma e tranquilidade", ainda mais após o bom resultado em casa diante do Fantasma. Até a chegada do novo técnico, Flávio Garcia seguirá no comando.

Daniel Paulista deixou o Remo na última sexta-feira (6) e acertou com o Sport-PE, que disputa a Série A do Brasileirão. O treinador pegou a diretoria de surpresa com a decisão, visto que tinha contrato até o final do ano e estava fazendo uma boa campanha no Leão Azul.

Apesar disso, o elenco azulino não ficou abalado e conquistou a quinta vitória no campeonato no último domingo. Com o triunfo, o Remo chegou a 20 pontos na tabela da Série B e ocupa a quinta colocação. Na 12ª rodada, o Leão Azul visita o Athletico-PR no sábado (14), em busca dos primeiros três pontos fora de casa.