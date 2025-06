Interino, Flávio Garcia vê Remo no caminho certo: 'A engrenagem está muito boa'

Pela terceira vez desde que chegou ao Remo, Flávio Garcia assumiu interinamente o comando técnico do time e viu o time conseguir uma virada emocionante contra o Operário neste domingo (8), diante de mais de 22 mil torcedores no Mangueirão. O Leão bateu o Fantasma por 2 a 1, com gols do zagueiro Reynaldo e do lateral Sávio, no apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo.

A partida foi a primeira após a saída do técnico Daniel Paulista, que pediu demissão na última sexta-feira (6), logo após comandar o coletivo que antecedeu o jogo. Ele aceitou proposta do Sport, atual lanterna da Série A, e deixou o clube em meio a uma sequência positiva. Até que o novo treinador seja anunciado, Flávio segue no comando.

Na coletiva após a vitória, o auxiliar técnico celebrou o resultado e apontou que o bom momento do time não é por acaso. Para ele, o Remo colhe frutos de um trabalho construído desde o ano passado e hoje está engrenado.

"A engrenagem está muito boa desde o começo do ano. Acho que a gente perdeu pouco jogo nesse ano, de maneira geral, apesar de ter tido algumas decepções. Naturalmente o time vai encaixando e, à medida que isso acontece, ele ganha mais posse. Hoje a gente teve mais posse que o Operário, conseguimos construir mais chances", avaliou Flávio.

Em 2024, o Remo disputou 26 jogos e perdeu apenas quatro. Com a vitória deste domingo, o time soma 20 pontos, encostado no G4 da Série B.

Outro ponto destacado por Flávio Garcia foi a capacidade do grupo de se adaptar taticamente durante as partidas. Segundo o interino, essa versatilidade é uma das principais virtudes do elenco azulino.

"Uma das qualidades que sempre falo que esse grupo tem é o caráter adaptativo. Em todos os jogos eles conseguem se adaptar, eles têm um entendimento de jogo muito bom. Acho que isso é muito positivo e o próximo treinador vai ter isso como vantagem", disse, destacando que precisou alterar as linhas do meio ao longo da vítoria contra o Fantasma.

Quem vem?

Nos bastidores, o Remo já busca um novo nome para assumir o comando técnico. Entre os cotados estão Zé Ricardo, ex-Vasco, e Maurício Barbieri, que dirigiu o Athético Paranaense no início da temporada. Enquanto a diretoria não define o substituto, Flávio seguirá na função.

"Agora é trabalhar firme, seguir trabalhando até o Remo encontrar outro profissional que venha e continue o trabalho que estava sendo muito bem feito desde o início do ano. Acho que o elenco merece isso", finalizou.

O Leão volta a campo no próximo fim de semana, fora de casa, contra o Athletico Paranaense com a expectativa de seguir a boa fase.