Sávio provoca o Paysandu após vitória do Remo: 'Não precisa mudar de estádio pra dar desculpa'

Autor do gol da virada do Remo na vitória por 2 a 1 sobre o Operário, na noite deste domingo (8), no Mangueirão, o lateral-esquerdo Sávio "tirou uma onda" com o Papão após o apito final. Em entrevista na beira do gramado, o jogador exaltou o poder de reação do Leão, que saiu atrás no placar, e aproveitou para provocar o time bicolor, que reclamou publicamente de atuar no Mangueirão durante a Série B e ainda não venceu na competição.

“Aqui é nossa casa. A gente treina, joga, conhece cada pedaço desse gramado. Não precisa ficar mudando de estádio pra dar desculpa”, disparou Sávio, em referência às críticas feitas pelo Paysandu, que afirmou preferir atuar na Curuzu. A fala ganha ainda mais peso após o Papão ter perdido por 1 a 0 para o Criciúma, justamente jogando na Curuzu, na última segunda, diante da própria torcida.

Com a vitória, o Remo chega aos 20 pontos e se mantém firme na parte de cima da tabela, enquanto o Paysandu segue sem vitórias na Série B e com o clima cada vez mais tenso no lado bicolor da capital paraense.