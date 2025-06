Remo vira nos acréscimos, vence o Operário e encosta no G4

Empurrado por milhares de torcedores no Mangueirão, o Remo mostrou poder de reação e venceu o Operário por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo (8), pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão. Após sair atrás no placar logo no início do segundo tempo, o Leão chegou a virada com Reynaldo, aos 21 minutos, e Sávio, aos 45, garantindo o resultado positivo em Belém. A vitória faz o Leão chegar aos 20 pontos e se manter na parte de cima da tabela na 5 ª posição. O próximo confronto do Leão é contra o Athletico Paranaense, no próximo sábado (14), na Liga Arenna.

1º Tempo

Foi um primeiro tempo travado e de muita disputa entre as equipes, marcado por um duelo concentrado no meio-campo. Os times se estudaram bastante e sem conseguir transformar a posse de bola em jogadas de real perigo. O Leão teve maior controle da bola, mas não conseguiu finalizar com precisão.

O Operário foi quem levou mais perigo nos primeiros 45 minutos. A primeira chance veio com pouco mais de 15 minutos, quando Marcos Paulo subiu bem após bola disputada dentro da área e cabeceou com força, mas Marcelo Rangel defendeu firme, sem dar rebote. Aos 26, Luan Martins vacilou na saída de bola, Neto Paraíba roubou no campo de ataque e bateu no canto.

O goleiro azulino apareceu de novo, desta vez com uma grande defesa. O susto maior veio já aos 47, quando Rodrigo Rodrigues finalizou após cruzamento, a bola desviou na defesa e Rangel, mais uma vez, salvou com os pés o gol que parecia certo. O placar só não foi mexido graças à boa atuação do camisa 1 do Remo.

O Leão chegou algumas vezes, mas sem tanto perigo. Janderson tentou duas vezes de fora da área: uma aos 20 minutos, após passe de Marcelinho, e outra aos 33, quando recebeu de Sávio, dominou e arriscou com perigo, levando o torcedor a se levantar. Adaílton também tentou de longe aos 37, mandando por cima do travessão. Apesar das investidas, o Remo não finalizou no gol na primeira etapa.

2º Tempo

Azulinos compareceram em massa (Igor Mota/O Liberal)

O segundo tempo foi bem mais movimentado do que o primeiro. Logo aos cinco minutos, o Operário abriu o placar com um golaço: Rodrigo recebeu fora da área, se livrou de Klaus com categoria e acertou um chute forte de esquerda, sem chances para Marcelo Rangel. O time paranaense quase ampliou na sequência, com outro chute de fora da área, dessa vez de Cristiano, que tirou tinta da trave.

O Remo não se abateu. As entradas de Régis e Davó deixaram o time mais agressivo. Aos 15, Régis fez um lindo drible de corpo e deixou o adversário no chão, achando Davó dentro da área, mas o chute saiu em cima do goleiro Elias. O empate veio aos 21, depois de um bate-rebate na área. A bola sobrou para Reynaldo, que dominou e finalizou para o fundo da rede. O árbitro inicialmente anulou o gol por toque de mão, mas, após quase cinco minutos de revisão no VAR, confirmou o lance e explodiu a torcida no Mangueirão.

A pressão azulina aumentou. Aos 34, Pedro Rocha cruzou e Régis, o melhor jogador em campo, finalizou com perigo, mas Elias salvou o Operário mais uma vez. Quando o empate parecia inevitável, Sávio apareceu na hora certa. Aos 45 minutos, no apagar das luzes, ele recebeu passe preciso de Pedro Rocha dentro da área e finalizou com categoria, decretando a virada e garantindo a festa azulina no Mangueirão. Vitória suada, mas merecida.

Ficha Técnica

Remo x Operário (PR)

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 08 de junho de 2025, 19h

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelo: Joseph (Operário), Boschilia (Operário),

Gols: Rodrigo Rodrigues (Operário), Reynaldo (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho (Kadu), Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins (Dodô), Pedro Castro (Régis) e Pavani; Janderson (Matheus Davó), Pedro Rocha e Adaílton (Alvariño). Técnico: Flávio Garcia (Interino)

Operário: Elias; Thales, Joseph (Nilson), Miranda e Cristiano; Zuluaga, Neto Paraíba (Thiaguinho) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Marcos Paulo e Daniel Amorim (Mingotti). Técnico: Bruno Pivetti